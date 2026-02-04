ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Διάβασα ότι, μεταξύ άλλων βαρύγδουπων, ο πρωθυπουργός, ενημερώνοντας τους βουλευτές του για τη συνταγματική αναθεώρηση που εξήγγειλε, τους επισημαίνει ότι: «η περιορισμένη συμμετοχή της δικαστικής λειτουργίας στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών επιβάλλει την αναθεώρηση, ώστε να ενισχυθούν τα εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης».

Ρώτησα, λοιπόν, τον φίλο μου τον νομικό να μου εξηγήσει πώς το ισχύον Σύνταγμα εμπόδισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιτρέψει τη συμμετοχή της Δικαιοσύνης στη διερεύνηση των κατηγοριών κατά των μελών της κυβέρνησής του. Όπως μου είπε, το ισχύον άρθρο 86 του Συντάγματος, δίνοντας μόνο στη Βουλή τη δυνατότητα άσκησης της ποινικής δίωξης, πράγματι της δίνει και τη δυνατότητα να αποτρέψει την συμμετοχή «της δικαστικής λειτουργίας στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών». Τη δυνατότητα.

***

Παράλληλα, όμως, της δίνει και τη δυνατότητα: α) σύμφωνα με το άρθρο 155 παρ. 2-6 του Κανονισμού της Βουλής, πριν από την άσκηση της δίωξης, να αναθέσει στο γνωμοδοτικό συμβούλιο της παραγράφου 3, που συγκροτείται από έναν αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δυο εισαγγελείς εφετών, τον έλεγχο των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητάς τους. Και β) να ασκήσει τη δίωξη και να παραπέμψει την υπόθεση για εκδίκαση στο αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, στο Ειδικό Δικαστήριο, που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου.

Δηλαδή, για να εξηγούμε και τα αυτονόητα, το Σύνταγμα δεν εμποδίζει καθόλου τη Βουλή να αναθέσει στη δικαστική εξουσία τη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών. Αντιθέτως, στη δικαστική εξουσία αναθέτει την εκδίκαση και την τελική κρίση και μάλιστα δίνοντας τη δυνατότητα της συμμετοχής της και πριν ακόμη την άσκηση της δίωξης. Απλώς, δίνει στη Βουλή και τη δυνατότητα να μην το κάνει. Άμα θέλουμε, το ερευνούμε, άμα δε θέλουμε, δεν το ερευνούμε, όπως είπε και ο νομομαθής υπουργός Υγείας.

Ε, δε θέλανε…

***

Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία ελέγχεται από αυτόν ασφυκτικά, σε βαθμό που δεν επιτρέπει καν στους βουλευτές του να ψηφίσουν μυστικά, όπως φάνηκε από τον τραγέλαφο της «επιστολικής ψήφου» στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, χρησιμοποίησε αυτή τη δυνατότητα. Να μην επιτρέψει δηλαδή τη συμμετοχή της δικαστικής λειτουργίας στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών. Αλλά αν το ήθελε, μια χαρά μπορούσε να την επιτρέψει, αφ’ ενός μεν, συγκροτώντας το Δικαστικό Συμβούλιο του άρθρου 155 του Κανονισμού της Βουλής, αφ’ ετέρου, παραπέμποντας την υπόθεση στο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 86 του Συντάγματος.

Και για να το πω με ένα παράδειγμα:

Κάποιος μπαίνει στο σπίτι σας, επειδή η κλειδαριά της πόρτας σας ήταν τεχνικά ευάλωτη. Και έρχεται τώρα ο απρόσκλητος επισκέπτης, να σας πει ότι αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι, όχι ότι μπήκε στο σπίτι σας , αλλά ότι πρέπει να βάλετε καινούργια πόρτα, πιο ασφαλή. Να βάλουμε, δε λέω. Αλλά στο μεταξύ, θα κατηγορήσουμε την πόρτα και όχι τον απρόσκλητο επισκέπτη; Τόσο απλό.

***

Αυλαία στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με την κατάθεση του πρώην υπουργού Γεωργίας της ΝΔ Σωτήρη Χατζηγάκη έπεσε η αυλαία της εξέτασης μαρτύρων από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από πέντε μήνες λειτουργίας, καταθέσεις 76 μαρτύρων, σχεδόν 50 συνεδριάσεις, που διήρκεσαν πάνω από 350 ώρες. Παρά τη διαφωνία της αντιπολίτευσης, για το κλείσιμο των εργασιών της, χωρίς να εξεταστούν κρίσιμοι μάρτυρες που έχει απορρίψει η πλειοψηφία, η ΝΔ αποφάσισε με ονομαστική ψηφοφορία να δώσει μια μικρή χρονική παράταση, προκειμένου να συνταχθούν τα πορίσματα με προθεσμία κατάθεσης την 24η Φεβρουαρίου και ημέρα συζήτησής τους την 26η Φεβρουαρίου. Ακολούθως, η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα αποφασίσει πότε θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια το πόρισμα και οι πορισματικές εκθέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που θα το συνοδεύουν.

***

Μόνιμη…«φασαριόζα» η Ζωή Φυσικά, δεν έλειψαν και από αυτή την τελευταία κατάθεση μάρτυρα τα φραστικά επεισόδια, με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αντάλλαξε αρκετές «φιλοφρονήσεις» με τον πρόεδρο της επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο («Δεν είστε στρατηγός, ούτε ο Παπαδόπουλος!», του είπε), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις («Δεν ντρέπεστε επιτέλους; Ντροπή σας!», της είπε ο Νικολακόπουλος, με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη να σχολιάζει πως «αν ντρεπόταν, δεν θα ανέφερε το όνομα του δικτάτορα»).

***

Ο «Αβερωφικός» τελευταίος μάρτυρας και «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά»

Ο Χατζηγάκης βρέθηκε στη Βουλή, μετά από πολλά χρόνια. Ρωτήθηκε, αν επί της θητείας του είχε «Φραπέδες» και «αξιωματούχους που συναλλάσσονταν» και απάντησε πως δεν είχε «τέτοια επεισόδια». Οι παλαιότεροι θυμήθηκαν ότι ο 81 ετών σήμερα «Αβερωφικός», πρώην βουλευτής Τρικάλων και υπουργός της ΝΔ, είχε διαγραφεί από τον επίσης «Αβερωφικό» πρώην πρόεδρο της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά το 2011, με αφορμή δηλώσεις του κατά βουλευτών και στελεχών του κόμματος, που διαφωνούσαν με τη συμμετοχή στην κυβέρνηση Παπαδήμου, κάνοντας λόγο για «ακροδεξιά σταγονίδια κάτω από την ταμπέλα της λαϊκής δεξιάς (που) επιχειρούν να αλλοιώσουν την ιδεολογική ταυτότητα της ΝΔ, που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής (και) έχει μέσα και φιλελεύθερους και λαϊκή δεξιά και μεσαίο χώρο».

Να θυμίσω απλώς ότι, επί διακυβέρνησης Κώστα Καραμανλή, κυριαρχούσε το σύνθημα «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» και η χώρα πλήρωσε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο στην ιστορία των ευρωπαϊκών ενισχύσεων.

***

Μικρές διαρροές Μετά τον Αντώνη Σαουλίδη στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τώρα τον Γιώργο Μπουλμπασάκο, στα Ιωάννινα, στην παρουσίαση του βιβλίου του, το προσεχές Σάββατο. Η κίνηση αυτή δείχνει πως αφενός, ο πρώην πρωθυπουργός έχει μία σταθερή κατεύθυνση να πάρει στελέχη από το ΠαΣοΚ, από την άλλη, όμως, όπως ερμηνεύει η Χαριλάου Τρικούπη, δεν του βγαίνει. Ο λόγος είναι πως κανένας βουλευτής και κανένα πρωτοκλασάτο στέλεχος δεν έχει δεχθεί να πάει προς… «Ιθάκη» μεριά. Στη Χαριλάου Τρικούπη, δεν αποκλείουν διαρροές στελεχών, ανάλογου βεληνεκούς, αλλά μέχρι εκεί.

***

Οργή Δούκα

Πάντως, μένοντας στο ΠαΣοΚ, σας αναφέρω από πάρα πολύ καλή πηγή ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας είναι έξαλλος με όσα διακινούνται από διάφορες πλευρές, αλλά και από υποστηρικτές του Νίκου Ανδρουλάκη, για πιθανή αποχώρησή του από το κόμμα ή ότι σκέπτεται ηρωϊκή έξοδο.

Ο ίδιος σε συνομιλίες του μιλά για αθλιότητες, τη στιγμή που δίνει καθημερινά, χωρίς υποστήριξη, μάχες με την κυβέρνηση και χαρακτηρίζει υπονομευτικά τα σενάρια ότι θα συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, το διευκρίνισε εμφατικά σε υποστηρικτές του, κατά τη διάρκεια χθεσινής διαδικτυακής συνεδρίασης.

***

Το μεγάλο χρυσό κλειδί

Με το γνωστό του χιούμορ, ο Κώστας Καραμανλής, μόλις παρέλαβε από τον δήμαρχο Καλαμάτας το χρυσό κλειδί της πόλης, στην εκδήλωση που έγινε στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, είπε χαμογελώντας: «Μεγαλούτσικο είναι», με όσους τον άκουσαν να …σκάνε στα γέλια.

Στην ίδια εκδήλωση, οι αγκαλιές περίσσεψαν μεταξύ Κ. Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, που παραχώρησε χθες συνέντευξη στο κανάλι Best της Καλαμάτας και άσκησε εκ νέου κριτική στην κυβέρνηση. Το ίδιο ζεστός ήταν και ο ασπασμός με τον «κυανόκρανο» Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος από το πόστο του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπενθύμισε ότι υπήρξε υπουργός και των δύο πρώην Πρωθυπουργών.

***

Δύο φωνές

Πάντως, κυβερνητικό στέλεχος μου έλεγε ότι εάν το Μέγαρο Μαξίμου ήθελε να «απαξιώσει» το γεγονός με τη διπλή παρουσία των δύο πρώην, δε θα έστελνε το Νο2 στην Καλαμάτα.

Βέβαια, υπάρχει και η άλλη άποψη μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, για τους πρώην και τις διαγραφές, όπως υπενθύμισε συνεργάτης του Κ. Μητσοτάκη. Ο Κώστας Καραμανλής είχε διαγράψει και τον Γιώργο Σουφλιά και τον Γιώργο Καρατζαφέρη, που ήταν και παλιότεροι και εμπειρότεροι εκείνου.

***

Η θέση του Αντώνη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως, μιλώντας χθες στο Action 24 και στο ερώτημα εάν η πόρτα της Νέας Δημοκρατίας είναι ανοιχτή για τον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε: «Δεν το συζητώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δε θέλει ιδιαίτερη ανάλυση. Το έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές, το έχει απαντήσει και ο Πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι εκεί είναι η θέση των ανθρώπων που ανήκουν σε αυτήν την παράταξη και, μάλιστα, τα ίδια τα μέλη στο παρελθόν τα έχουν εκλέξει και στο ανώτατο αξίωμα του προέδρου. Το επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, κανείς δεν χάρηκε με εκείνη την εξέλιξη. Δυστυχώς ήταν αναπόφευκτη».

***

Ο Θύμιος και ο Θανάσης Με τον στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη Θανάση Νέζη τα είπε χθες ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, με τους οδηγούς ταξί να είναι στα… κάγκελα, εξαιτίας των σχεδίων του αναπληρωτή υπουργού Κώστα Κυρανάκη για την ηλεκτροκίνηση. «Εμείς τους ακούμε όλους», φέρεται να είπε ο Νέζης και οι αποφάσεις λαμβάνονται από ψηλά.

***

Έρχεται η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η 12η Φεβρουαρίου μαθαίνω ότι είναι, κατά πάσα πιθανότητα, η μέρα της πολυαναμενόμενης συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Παρά, λοιπόν, τις όλο και εντεινόμενες αναταράξεις των τελευταίων εβδομάδων, οι δύο πλευρές δείχνουν έμπρακτη διάθεση να διατηρήσουν «ζωντανό» τον ελληνοτουρκικό διάλογο, παρά το γεγονός ότι το επικείμενο τετ α τετ και κυρίως οι δημόσιες δηλώσεις που θα ακολουθήσουν, υποκρύπτουν παγίδες.

Υποθέτω, όμως, ότι οι υπουργοί Εξωτερικών, Γεραπετρίτης και Φιντάν, θα φροντίσουν να «χτενίσουν» τις ομιλίες των προϊσταμένων τους, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα. Οι μείζονες διαφορές μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας συνεχίζουν να υπάρχουν και τίποτα δε δείχνει ότι θα ξεπεραστούν, ώστε να προχωρήσουμε στην ουσία του πολιτικού διαλόγου.

***

Δε θέλουν παρέμβαση από ΗΠΑ

Αν, πάντως, συμφωνούν σε κάτι Μητσοτάκης – Ερντογάν, είναι ότι δε θέλουν σε καμία περίπτωση αμερικανική παρέμβαση. Τα έχετε διαβάσει στις τελευταίες έντυπες εκδόσεις του «Βήματος», τα είπε και προχθές ο πρωθυπουργός: «Δεν χρειαζόμαστε κάποιον επιδιαιτητή ή κάποιον διαμεσολαβητή, για να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν τις δύο χώρες».

Ο Μητσοτάκης, πάντως, δήλωσε και άγνοια για το… ταξίδι Τραμπ στην Ελλάδα, που έσπευσε να προαναγγείλει η αμερικανίδα πρεσβευτής. Προφανώς, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στην ελληνοαμερικανική ατζέντα. Εξίσου προφανές ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μπορεί να λέει ο,τιδήποτε και οποτεδήποτε το θέλει. Άλλωστε, τα κάνει όλα τόσο διαφορετικά από τους προκατόχους της.