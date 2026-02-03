Τα πρόσωπα της κυβέρνησης και της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας τα οποία θα εμπλακούν στο μέγα εγχείρημα της αναθεώρησης- και κυρίως τι σηματοδοτεί το καθένα όσον αφορά και το εσωκομματικό παιχνίδι- τα μάθατε ήδη από προχθές, φαντάζομαι έως σήμερα θα τα έχετε εμπεδώσει.

Εγώ απ’ τη μεριά μου να επισημάνω ότι κάθε φορά που ο Μητσοτάκης ανακατεύει την τράπουλα ξεκινάει και η συζήτηση περί ανασχηματισμού. Ποιος ξεχωρίζει- και πάλι- σε αυτή τη συζήτηση;

Μα φυσικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος έχει αναλάβει ν’ αναπτύξει όλο το θεωρητικό υπόβαθρο της προτεινόμενης- κατά γενική ομολογία φιλόδοξης- αναθεώρησης. Μια εργασία, η οποία δεν αρχίζει σήμερα και τελειώνει αύριο, αλλά έχει μεγάλο βάθος χρόνου. «Πώς θα τα καταφέρει ο υπουργός Εξωτερικών να ασκεί στο ακέραιο τα καθήκοντά του, αλλά και να συντονίσει όλα όσα είναι να γίνουν τουλάχιστον έως τον Απρίλιο;», αναρωτιέται ο συνομιλητής μου.

Η «βαριά» ατζέντα Γεραπετρίτη Έχοντας υπόψη όλα όσα γίνονται στα γεωπολιτικά, τον ελληνοτουρκικό διάλογο, τον επόμενο γύρο στρατηγικού διαλόγου με τις ΗΠΑ που όλο σχεδιάζεται και όλο δεν έρχεται, την ανάγκη ενίσχυσης των τριμερών σχημάτων, τις εξελίξεις σε Γάζα και Συρία και πολλά ακόμα δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο ίδιος ο Γεραπετρίτης φέρεται έτοιμος να τα βάλει όλα κάτω από μια μασχάλη. Σε αντίθεση, πάντως, με όσα πιστεύει ο ίδιος… καλοθελητές για το γραφείο του πρώτου ορόφου του νεοκλασικού φυσικά και υπάρχουν. Προς ώρας, ο υπουργός ταξιδεύει σήμερα για Μαδρίτη όπου και θα έχει ενδιαφέρουσες διμερείς με τον Ισπανό ομόλογό του.

Η επανεκλογή Κουτσούμπα

Το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ ολοκληρώθηκε επιβεβαιώνοντας, όπως αναμενόταν, την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του νυν γενικού γραμματέα Δημήτρη Κουτσούμπα. Η Κεντρική Επιτροπή που εξελέγη από το ανώτατο κομματικό Σώμα του ΚΚΕ είναι 16μελής και το πρόσωπο που ξεχωρίζει στη νέα σύνθεση του Πολιτμπιρό είναι του βουλευτή Γιάννη Γκιόκα.

Είναι εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος από το 2013, δραστήριος, με συγκροτημένο και μαχητικό λόγο και η αναβάθμισή του στην στελεχιακή πυραμίδα γίνεται στο πλαίσιο προώθησης στελεχών της νεότερης γενιάς στα κορυφαία καθοδηγητικά όργανα του ΚΚΕ. Το νέο Π.Γ. αποτελούν: Κουτσούμπας Δημήτρης, Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Αμπατιέλος Νίκος, Αρβανιτάκης Δημήτρης, Γκιόκας Γιάννης, Γκιώνης Θέμης, Καπέτη Θεανώ, Μαρίνος Γιώργος, Μπέλλου Ελένη, Παπαδόπουλος Μάκης, Παπασταύρου Κύριλλος, Παρασκευάς Κώστας, Πρωτούλης Γιάννης, Ράζου Λουίζα, Σοφιανός Νίκος, Τριάντης Νεκτάριος και Χιώνης Θοδωρής.

Στην 95μελή Κεντρική Επιτροπή που αναδείχθηκε από το συνέδριο, επανεξελέγησαν η Αλέκα Παπαρήγα και ο Δημήτρης Γόντικας που ανήκουν στην «παλαιά φρουρά» του κόμματος που σήκωσε το βάρος της ανασυγκρότησής του μετά την διάσπαση του 1991 σε μια εποχή κατάρρευσης του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος υπό το σαρωτικών ανατροπών στις χώρες του άλλοτε «υπαρκτού σοσιαλισμού».

Το πνεύμα του Χαραλαμπίδη και το συνέδριο του ΠαΣοΚ

Δεν ξέρω αν φταίει το γεγονός πως στο ΠαΣοΚ κινούνται σε προσυνεδριακούς ρυθμούς ή ότι φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από το συνέδριο του 1996, πάντως η «συνεδριολογία» ζει και βασιλεύει στη Χαριλάου Τρικούπη.

Τις προάλλες μάλιστα πληροφορήθηκα, από πρωτοκλασάτο στέλεχος του κόμματος, πως την Κυριακή γίνεται μία εκδήλωση στην Καλλιθέα, τιμής και μνήμης για τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, του οποίου η ομιλία στο πιο ιστορικό συνέδριο του κόμματος γνώρισε μεγάλη αποδοχή τα επόμενα χρόνια από την αναπαραγωγή της στο διαδίκτυο.

Ένας από τους οργανωτές μάλιστα της εκδήλωσης είναι και ο Στέφανος Τανιμανίδης, πατέρας του γνωστού παρουσιαστή Σάκη Τανμανίδη και γνωστό στέλεχος του ΠαΣοΚ στη Θεσσαλονίκη για δεκαετίες. Έχει λοιπόν ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι από το ΠαΣοΚ θα παρευρεθούν στην ημερίδα εκεί στα Νότια και θα θυμηθούν το μέλος του ΠΑΚ και τον άνθρωπο που ανέδειξε όσο ελάχιστοι τα ζητήματα του ποντιακού ελληνισμού.

Κέντρα μεταναστών στην Κρήτη Τροπολογία για τη δημιουργία δυο προσωρινών κέντρων κράτησης μεταναστών στην Κρήτη, σε Χανιά και Ηράκλειο, καταθέτει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Η ρύθμιση θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση που ψηφίζεται την Τετάρτη από την Ολομέλεια. Κατά πληροφορίες, οι δυο προσωρινές δομές θα δημιουργηθούν άμεσα, μέχρι την άνοιξη, στην Αγυιά Χανίων και σε βιομηχανικό πάρκο στο Ηράκλειο.

Η σύναξη της Καλαμάτας

Αρκετοί ήταν οι «γαλάζιοι» προσκεκλημένοι στη Καλαμάτα για την γιορτή της Υπαπαντής αλλά και την ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή επίτιμου δημότη, μια εκδήλωση που ο Αντώνης Σαμαράς παρακολουθούσε στενά και μάλιστα, περίμενε να περάσει η σημερινή μέρα ώστε να «κλειδώσει» το ραντεβού του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ανάμεσα στους γαλάζιους που ήταν προσκεκλημένοι ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης καθώς και οι βουλευτές Δ.Καλογεροπουλος, Μ.Χρυσομάλλης και μοναδική γυναικεία παρουσία από τη «γαλάζια» ΚΟ η Μαρία Συρεγγέλα.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που η βουλευτής Αθηνών του Β2 Δυτικού Τομέα είναι παρούσα στη λαμπρή εορταστική τελετή και λόγος είναι διττός. Από τη μία η εξ αγχιστείας συγγένεια με την πόλη, καθώς από την Καλαμάτα έλκει την καταγωγή του ο σύζυγος της και από την άλλη ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, Χρυσόστομος. Η Μαρία Συρεγγέλα τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση και θαυμασμό στον Σεβασμιώτατο, έναν φωτισμένο και προοδευτικό ιεράρχη, που εδώ και περίπου μία 20ετία υπηρετεί στη μεσσηνιακή Μητρόπολη.

Η πόρσε της γαλάζιας και «ο τζάμπας που πέθανε»

Ακόμη να κοπάσει ο θόρυβος από την ατάκα της Χριστίνας Αλεξοπούλου «ο τζάμπας πέθανε», που ειπώθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης στην εκπομπή του Τάκη Χάτζη. Συγκεκριμένα, δέκτης του «τζάμπα πέθανε» ήταν οι δάσκαλοι που είναι στα νησιά, αμείβονται με λίγα χρήματα και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα, ειδικά αν πληρώνουν νοίκι. Όπως μαθαίνω αυτή της η τοποθέτηση ενόχλησε πολλούς κυβερνητικούς βουλευτές που καλούνται πλέον να απολογηθούν στα πάνελ για όσα είπε η πολιτικός από την Αχαΐα.

Ωστόσο, πράσινος βουλευτής μου μετέφερε πως δεν έπεσε από τα σύννεφα και πως είναι λογικό αυτό που άκουσε. Τι εννοώ; Μου θύμισε πως στο παρελθόν η κύρια Αλεξοπούλου βρέθηκε στη Λέσβο και έκανε περιοδεία στο νησί, χρησιμοποιώντας ένα ακριβό τζιπ, μάρκας Porsche, που την περίμενε στο αεροδρόμιο.

Την είχα ξεχάσει η αλήθεια είναι την εικόνα αυτή με την κυρία Αλεξοπούλου να πηγαίνει στις συναντήσεις της, με ένα τέτοιο πανάκριβο όχημα που την περίμενε στο αεροδρόμιο και όπως μου είπαν ανήκε σε έναν ήταν φίλο της. «Όταν λοιπόν έχεις φίλους που κυκλοφορούν με Porsche είναι λογικό να μην ξέρεις τι περνάνε οι δάσκαλοι» μου ανέφερε ειρωνικά ο «σύντροφος».

Ο Τασούλας και ο Λόρδος Βύρωνας

Σε ιδιωτική εκδήλωση για τα Αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος, του Ανδριάντα του Λόρδου Βύρωνα μίλησε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας. Τα Αποκαλυπτήρια πραγματοποιήθηκαν στην Κηφισιά, στην έπαυλη του Γιώργου Βάρσου, στενού φίλου του Προέδρου. Το άγαλμα είναι ένα ακριβές αντίγραφο του σπουδαίου αγάλματος του Δανού Bertel Thorvaldsen που βρίσκεται στην Βιβλιοθήκη Wren στο Trinity College στο Κέμπριτζ.

Ο Γιώργος Βάρσος, γνωστός επιχειρηματίας και σημαντικός συλλέκτης εξασφάλισε ειδική άδεια από το Κολέγιο Τρίνιτυ για να δημιουργηθεί ένα ακριβές αντίγραφο βάρους 1500 κιλών από μάρμαρο Καρράρας Ιταλίας.

