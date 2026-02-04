Είναι εντυπωσιακή, αναμφισβήτητα, η επαναφορά της κρίσης των Ιμίων στην πολιτική επικαιρότητα έπειτα από τριάντα χρόνια και πολλά ερωτηματικά προκύπτουν από την μεταθανάτια ταπείνωση που εκφράζεται για την οκτάχρονη πρωθυπουργία του Κώστα Σημίτη. Η μεταρρύθμιση εξάλλου που επιχειρείται σήμερα από την κυβέρνηση, προσπαθεί να φαίνεται ως συνέχεια εκείνης του πρωθυπουργού του ΠΑΣΟΚ με στελέχη μάλιστα, που ήταν στενοί συνεργάτες του και μεταπήδησαν στο κόμμα της Ν.Δ.

Μήπως ο πόλεμος, που επί καιρό επιχειρείται για την εξαφάνιση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έφθασε να βρίσκεται σήμερα σε δεινή θέση, θα μπορούσε να δώσει την χαριστική βολή με την αναβίωση σκοτεινών στιγμών του παρελθόντος; Γιατί πολλά ερωτηματικά προκύπτουν από την υπόθεση των Ιμίων, που δεν έχουν βρει απάντηση. Αξίζει να διαβάσει κανείς την σχετική δημοσίευση της εφημερίδας «Το Βήμα», όπου επιβεβαιώνεται ότι πολλά σημεία της διαχείρισης του τραγικού επεισοδίου, που έφερε την χώρα μας στο χείλος πολεμικής σύγκρουσης με την Τουρκία, παραμένουν ανεξερεύνητα.

Το ημερολόγιο του ΓΕΝ: λεπτό προς λεπτό προς την κρίση, αποτελεί το πιο σημαντικό σημείο του ρεπορτάζ που δημοσίευσε «Το Βήμα» στις 13 Νοεμβρίου 2005. Καταγράφονται σε αυτό η ένταση και η σύγχυση που επικρατούσαν τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996 και όλα φανερώνουν ότι η σύγκρουση Ελλάδας – Τουρκίας αποφεύχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Τίθενται εξάλλου σοβαρά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Η επιχείρηση των Τούρκων με τα Ιμια είχε αρχίσει σε μια εξαιρετικά κρίσιμη για την Ελλάδα περίοδο εξαιτίας της αδυναμίας του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω των μεγάλων προβλημάτων υγείας του.

Τα Χριστούγεννα του 1995 τουρκικό σκάφος είχε προσαράξει στα Ιμια, και η κυβέρνηση αντέδρασε έντονα ζητώντας από την Τουρκία να σεβαστεί την ελληνική κυριαρχία των Ιμίων.

Η επίθεση των Τούρκων, που ακολούθησε το 1996, βρήκε την νεοσυσταθείσα κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη, η οποία δεν είχε πάρει ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης από την ελληνική βουλή, ανέτοιμη. Εμφανής ήταν η δυσλειτουργία που επικράτησε εξαιτίας της έλλειψης κεντρικής μονάδας διαχείρισης της κρίσης και της διαχειριστικής ανεπάρκειας των αξιωματούχων και ο πόλεμος των δύο χωρών ήταν πλέον προ των πυλών.

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός αντιμετώπισε την κατάσταση με ψυχραιμία και επίγνωση των κινδύνων ενός πολέμου με την γείτονα χώρα που θα προκαλούσε γενικότερη κλιμάκωση με ανθρώπινες απώλειες και προσπάθησε να μην προκαλέσει τους Τούρκους, να μην αποδεχθεί την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά να δώσει τέλος στο επεισόδιο.

Στην προσπάθειά του αυτή ήρθε, ως από μηχανής θεός, η διαμεσολάβηση του Μπιλ Κλίντον, προέδρου τότε των ΗΠΑ, με διάθεση προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η συνδρομή της Αμερικής υπήρξε τότε καταλυτική και ο έλληνας πρωθυπουργός την αναγνώρισε, ως όφειλε, δεν δίστασε όμως να πει και δημόσια «ευχαριστώ».

Η ειλικρίνεια, που διέκρινε πάντα τον χαρακτήρα του Κ. Σημίτη, τον οδήγησε στο να μην περιοριστεί στην αναγνώριση της συμβολής των ΗΠΑ. Και το «ευχαριστώ» αυτό αποτελεί σήμερα κριτήριο για τον χειρισμό της υπόθεσης των Ιμίων για όσους επιχειρούν να αμαυρώσουν ανίερα την πρωθυπουργία του.

Θεωρήθηκε, ως φαίνεται, υπερβολικός ο θαυμασμός που εκφράστηκε για την προσωπικότητα του Κ. Σημίτη την ημέρα της κηδείας του, ακόμη και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ώστε να είναι αναγκαία η ταπείνωσή του με την ευκαιρία των Ιμίων.

Ομως τα γεγονότα δεν διαψεύδονται και όπως ο σοφός Σωκράτης επισημαίνει: «Ούκ έστιν αποκρύψαι το πραχθέν» (δεν είναι δυνατόν να διαγραφεί αυτό που έγινε).

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.