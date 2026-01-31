Σε δήλωση προέβη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από την κρίση στα Ιμια.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων. Η καλύτερη απόφαση και πράξη απόδοσης τιμής είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας, η σταθερή αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης και η περιφρούρηση της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας μας. Αδιαπραγμάτευτοι εθνικοί στόχοι που ενώνουν τους Έλληνες και διασφαλίζουν το μέλλον του τόπου».