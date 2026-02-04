Το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει ή να καθυστερήσει την εξέλιξη και τη διάθεση των αμιγώς ηλεκτρικών Boxster και Cayman φέρεται να εξετάζει η γερμανική φίρμα καθώς σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο ζήτημα, οι μειούμενες πωλήσεις της στην Κίνα, η αλλαγή στην ηλεκτρική στρατηγική της καθώς και οι χρηματοοικονομικές πιέσεις λόγω όλων αυτών, μπορεί να οδηγήσουν τον νέο επικεφαλής της, Michael Leiters στην συγκεκριμένη απόφαση.

Εν είδει υπενθύμισης η παραγωγή των βενζινοκίνητων Boxster και Cayman ολοκληρώθηκε το 2025 εν όψει της άφιξης της νέας, αμιγώς ηλεκτρικής γενιάς των δύο μοντέλων τα οποία όμως πλέον δείχνουν να αποτελούν περισσότερο πρόβλημα παρά λύση ιδίως λόγω της προσπάθειας της Porsche να αναστρέψει την ηλεκτρική στρατηγική της η οποία δεν της έχει αποφέρει τα δέοντα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι συγκαταλεγόταν και η εξέλιξη plug-in υβριδικής τεχνολογίας εκδόσεων αντί των δύο αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων, ωστόσο κάτι τέτοιο θα απαιτούσε μια συνολική αναθεώρηση της μέχρι τώρα εξέλιξης των δύο μοντέλων με διαφορετική τεχνολογική προοπτική.

Επίσης θα καθυστερούσε σημαντικά το project και παρά την καθυστέρηση, επί της ουσίας, οι νέες Cayman/Boxster δεν θα ήταν τόσο «νέες» τεχνολογικά με δεδομένο ότι θα αξιοποιούσαν κάποια από τα ήδη υφιστάμενα plug-in σύνολα που έχει στη διάθεσή της η γερμανική φίρμα, άρα παλαιότερη τεχνολογία.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση δεν έχει ληφθεί από τον Michael Leiters ο οποίος υπενθυμίζεται ότι ανέλαβε καθήκοντα CEO στην Porsche από τις αρχές Ιανουαρίου, έχοντας να αντιμετωπίσει τον εξορθολογισμό των επενδυτικών δαπανών της φίρμας και την χαμηλότερη των προσδοκιών απήχηση των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Porsche η οποία δημιουργεί παντός είδους πιέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Porsche αναγκάστηκε να αναθεωρήσει επί το δυσμενέστερο τις προβλέψεις της τέσσερις φορές μέσα στο 2025, μειώνοντας τις εκτιμήσεις κερδοφορίας έως και κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα οι πωλήσεις στην Κίνα δεν αποφέρουν πλέον τα αναμενόμενα ενώ όπως και πολλοί άλλοι κατασκευαστές βρίσκεται εν μέσω κυκλώνα λόγω των δασμών στις ΗΠΑ οι οποίες αποτελούν την μεγαλύτερη αγορά της. Σε κάθε περίπτωση ότι ο οικονομικός διευθυντής της Porsche, Jochen Breckner, σημείωσε τον Οκτώβριο του 2025 ότι «αν και το 2025 αποτελεί “ιστορικό χαμηλό” για τις επιδόσεις της φίρμας, η επιστροφή στα διψήφια ποσοστά περιθωρίων κέρδους, θα είναι ο στόχος για τις χρονιές που έπονται του 2026».