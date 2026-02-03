Λίγο πριν από την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, και πρώην δημάρχου του Σαν Φρανσίσκο, Γκάβιν Νιούσομ, με τίτλο «Young Man in a Hurry» (σε ελεύθερη απόδοση, «Νέος Άντρας Που Βιάζεται») -τον οποίο πολλοί θεωρούν μελλοντικό ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος- τα αποσπάσματα του βιβλίου που δημοσιεύθηκαν στον αμερικανικό Τύπο, δίνουν μια πρώτη εικόνα για το περιεχόμενο του, το οποίο φαίνεται ότι επικεντρώνεται περισσότερο στην προσωπική διαδρομή του Νιούσομ παρά στην πολιτική του καριέρα.

Αν και το αρχικό σχέδιο του βιβλίου στρεφόταν γύρω από τη διακυβέρνησή του Νιούσομ και τη θέση της Καλιφόρνιας στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ, ο εκδότης (Penguin Press) πρότεινε αλλαγή κατεύθυνσης και το έργο κατέληξε σε απομνημονεύματα. Ο Νιούσομ το περιγράφει ως μια προσπάθεια προσωπικής ανασκόπησης, εστιάζοντας στις ανασφάλειες, τα λάθη και τις εμπειρίες που, όπως λέει, διαμόρφωσαν την πορεία του.

Παρότι το βιβλίο αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και «σίγουρα δεν θυμίζει σε τίποτα πολιτικό μανιφέστο», όπως σχολιάζει το POLITICO, περιλαμβάνει προσωπικές αφηγήσεις «που αναμένεται να προκαλέσουν έντονες συζητήσεις, τόσο στο Σαν Φρανσίσκο όσο και στην Ουάσιγκτον», ενώ δεν λείπουν τα στοιχεία που τροφοδοτούν το δημόσιο ενδιαφέρον —οι μεγιστάνες Γκέτι, ο γάμος του με την αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αλλά και η μεταβαλλόμενη σχέση του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διακυμάνσεις στη σχέση του με τον Τραμπ

Το βιβλίο ολοκληρώνεται χρονικά με την εκλογή του Νιούσομ στη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, το 2018, και, όπως γράφουν οι Νew York Times, περιλαμβάνει την περιγραφή ενός σκηνικού όπου ο ίδιος περιηγείται σε περιοχές που είχαν πληγεί από πυρκαγιές, συνοδευόμενος από τον Τραμπ, ο οποίος τότε διένυε την πρώτη προεδρική του θητεία.

Ο Νιούσομ περιγράφει μια ιδιωτική ξενάγηση που του έκανε ο Τραμπ στο προεδρικό αεροσκάφος, Air Force One, συμπεριλαμβανομένου του προεδρικού υπνοδωματίου που διέθετε δυο κρεβάτια. «Η Μελάνια ήθελε ένα κρεβάτι», φέρεται να του είπε ο πρόεδρος, «κλείνοντας το μάτι».

Στο βιβλίο σημειώνει ότι, μετά την εκλογή του Τραμπ το 2016, ο Νιούσομ θεωρούσε ότι οι προσωπικές επιθέσεις εναντίον του δεν ήταν πολιτικά αποτελεσματικές και ότι η αντιπαράθεση θα έπρεπε να επικεντρώνεται στα ζητήματα πολιτικής.

«Μπορεί να έχω ακόμα δίκιο, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που εφαρμόζω αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι;» γράφει, αναφερόμενος στη έντονα συγκρουσιακή σχέση που έχουν τον τελευταίο έναν χρόνο οι δυο πολιτικοί.

Ο γάμος με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποσπάσματα που αφορούν τον τετραετή του γάμο με την αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατά τη διάρκεια της θητείας του, ως δήμαρχος στο Σαν Φρανσίσκο. Η Γκίλφοϊλ «μπαίνει» στο βιβλίο με μια δυσοίωνη νότα, με τον φίλο του Νιούσομ, Μπίλι Γκέτι, να τον προειδοποιεί να «είναι προσεκτικός». Ωστόσο, όπως σημειώνει το POLITICO, εκείνος δεν καταφέρεται εναντίον της πρώτης συζύγου του, η οποία αργότερα αρραβωνιάστηκε με τον γιο του προέδρου Τραμπ, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Στην αφήγησή του, ο Νιούσομ περιγράφει τη σχέση τους ως «ένωση δύο φιλόδοξων ανθρώπων», στην οποία κυριαρχούσε η επαγγελματική πίεση και η συναισθηματική απόσταση. Όπως γράφει, είχε μάθει να καταπιέζει τα συναισθήματά του, κάτι που επηρέασε και τον γάμο του.

Στο βιβλίο επανέρχεται επίσης η περίφημη φωτογράφιση του ζευγαριού στο αρχοντικό της οικογένειας Γκέτι, ως «νέοι Κένεντι», για το περιοδικό μόδας Harper’s Bazaar, η οποία είχε προκαλέσει χλευαστικά σχόλια για τον τότε δήμαρχο.

Το βιβλίο αναφέρεται επίσης, με συγκρατημένο τρόπο, σε προσωπικά λάθη της περιόδου που ο Νιούσομ ήταν δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο, σημειώνοντας ότι αργότερα στράφηκε και σε συμβουλευτική υποστήριξη για να κατανοήσει τα μοτίβα της συμπεριφοράς του βάσει των οποίων, ο ίδιος υπονόμευε τον εαυτό του.

Η σκιά και τα προνόμια της οικογένειας Γκέτι

Σημαντικό μέρος των απομνημονευμάτων αφιερώνεται στην παιδική του ηλικία και στη σχέση της οικογένειάς του με την οικογένεια Γκέτι, μια από τις ισχυρότερες οικονομικές δυναστείες των ΗΠΑ.

Ο πατέρας του Νιούσομ, δικαστής με ισχυρές πολιτικές και κοινωνικές διασυνδέσεις, υπήρξε στενός συνεργάτης και φίλος του Γκόρντον Γκέτι, του πλουσιότερου ανθρώπου της Αμερικής το 1983, γεγονός που έφερε τον νεαρό Νιούσομ σε επαφή με έναν κόσμο εξαιρετικών προνομίων, από πολυτελή ταξίδια μέχρι κοινωνικές συναναστροφές υψηλού επιπέδου – «μια εβδομάδα στην Ευρώπη με τον βασιλιά της Ισπανίας». Ο Νιούσομ ήταν τόσο κοντά στην οικογένεια Γκέτι , όπως ο ίδιος γράφει, που ο ηθοποιός Τζακ Νίκολσον τον είχε μπερδέψει με έναν από τους γιους της οικογένειας – «έναν από τα αγόρια των Γκέτι».

Παράλληλα όμως ο συγγραφέας του βιβλίου, προσπαθεί να αναδείξει μια διαφορετική πλευρά της παιδικής του ηλικίας, τονίζοντας ότι η μητέρα του μεγάλωσε εκείνον και την αδερφή του, κάνοντας πολλαπλές δουλειές μετά την αποχώρηση του πατέρα τους από το σπίτι. Περιγράφει μάλιστα πώς, όταν λάμβαναν ακριβά δώρα από τους Γκέτι, τα παιδιά προσποιούνταν ότι δεν τους άρεσαν, ώστε η μητέρα τους να μπορεί να τα επιστρέψει και να τους αγοράσει εκείνη δώρα.

Παρά τις δυσκολίες που περιγράφει, ο Νιούσομ αναγνωρίζει ότι τα προνόμια ήταν υπαρκτά: οι Γκέτι υπήρξαν αργότερα επενδυτές στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, οι πολιτικές γνωριμίες που απέκτησε χάρης σε αυτούς συνέβαλαν στα πρώτα του βήματα στη δημόσια διοίκηση ενώ και η γαμήλια δεξίωση του έγινε στην έπαυλη Γκέτι.

Παρόλα αυτά, γράφει: «τα μονοδιάστατα πορτρέτα μου από τον Τύπο με εκνεύριζαν, επειδή εγώ γνώριζα πώς μεγάλωσα».