Η φωνή της Αρετής (Αμαλία Καβάλη) αντηχεί στα βουνά της Χειμάρρας, μια αρβανίτικη μελωδία τόσο διαυγής όσο το γάργαρο νερό της λίμνης όπου βουτάει η νεαρή κοπέλα για να δροσιστεί και να χαρεί την γαλήνη της φύσης γύρω της. Όμως, στην οικονομία του δράματος του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, η ομορφιά είναι πάντα το προοίμιο μιας βίαιης ανατροπής. Η εισβολή ενός Τούρκου στρατιώτη στο κάδρο θέτει σε κίνηση μια αλυσίδα γεγονότων που θα καθορίσουν το μέλλον της.

Είναι οι πρώτες στιγμές της νέας σειράς του MEGA, «Οι Αθώοι», τις οποίες παρακολουθήσαμε στην avant-première των δύο πρώτων επεισοδίων παρέα με όλους τους συντελεστές, δύο μέρες πριν την επίσημη πρεμιέρα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 20:20.

Το MEGA, επενδύοντας στη δυναμική της υψηλής μυθοπλασίας, επαναφέρει στο προσκήνιο τον «Κατάδικο», το κλασικό πεζογράφημα του Θεοτόκη, σε μια διασκευή 16 επεισοδίων που υπογράφει η Ελένη Ζιώγα και σκηνοθετούν οι Νίκος και Άγγελος Κουτελιδάκης.

«Έχει ανάγκη το κοινό από μια συμφιλιωτική σειρά» θα μας πει ο Νίκος Κουτελιδάκης αμέσως μετά την προβολή, μέσα σε μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και συγκίνησης για το αποτέλεσμα.

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος έχει αναμετρηθεί και στο παρελθόν με το έργο του Θεοτόκη, παραδέχτηκε ότι είχε τα τελευταία 50 χρόνια στο μυαλό του την δημιουργία αυτής της σειράς και δήλωσε την χαρά του που τελικά μοιράστηκε τη σκηνοθεσία με τον γιο του, Άγγελο σε ένα σενάριο της συζύγου του, Ελένης Ζιώγα, η οποία επίσης αναλαμβάνει να ερμηνεύσει έναν από τους ρόλους.

Μια ιστορία έρωτα και πάθους που οδηγεί τους ήρωες στα άκρα

Η ιστορία μας μεταφέρει από την Β. Ήπειρο την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην ελεύθερη Κέρκυρα, όπου η Αρετή αναζητά καταφύγιο για να μεγαλώσει τον γιο της, Γιάννο. Παρά τη σκληρότητα μιας κλειστής κοινωνίας που την αντιμετωπίζει ως ξένη και ατιμασμένη, θα βρει συμπαράσταση και αγάπη στην οικογένεια του Σπύρου Αχάτη (Γιώργος Στάμος) και της Πηγής (Μαρία Καλλιμάνη). Η μοναχοκόρη τους Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη) θα μεγαλώσει με τον Γιάννο (Κώστας Νικούλι) σαν αδέρφια.

Καθώς τα χρόνια περνούν, η αγάπη των δύο παιδιών εξελίσσεται σε έναν εφηβικό έρωτα, στον οποίο παρεμβάλλεται ο παιδικός τους φίλος Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος), που επίσης τρέφει αισθήματα για την Μαργαρίτα, αλλά και ο Γιώργης Αράθυμος (Κίμων Κουρής), ο μεγαλύτερος συγχωριανός τους που τη ζητά σε γάμο.

Φοβούμενοι ότι η μοναχοκόρη τους, που χάρη στον πατέρα της μεγάλωσε γνωρίζοντας γράμματα, έχοντας πολιτική άποψη, υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία, θα καταλήξει στο κοινωνικό περιθώριο αν κάνει δεσμό με τον «Τουρκόγιαννο» -όπως αποκαλούν τον Γιάννο οι συγχωριανοί του-, και παρά την προοδευτική σκέψη τους, οι γονείς της την παροτρύνουν να δεχτεί.

Καθώς η νεαρή τρέχει κλαίγοντας στην αγκαλιά του Γιάννου και της Αρετής για να βρει παρηγοριά για έναν γάμο που δεν θέλει, αντιλαμβάνεται να έντονα συναισθήματα που τρέφει ο φίλος της για εκείνη. Το δεύτερο επεισόδιο κλείνει αφήνοντας τον θεατή σε αναμονή και αγωνία για το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια.

Μια τηλεοπτική σειρά σαν κινηματογραφική ταινία

Καθισμένη στα αναπαυτικά καθίσματα της κινηματογραφικής αίθουσας του Γαλλικού Ινστιτούτου, το οποίο φιλοξένησε την προβολή, σκεφτόμουν πόσο ταίριαζε αυτή η σειρά στη μεγάλη οθόνη.

Άλλωστε, ο Γιάννης Φώτου, διευθυντής φωτογραφίας, αν και νέος σε ηλικία, γνωρίζει τα μυστικά της 7ης τέχνης και έχει βραβευτεί με το βραβείο φωτογραφίας στα Maverick Movie Awards της Νέας Υόρκης, για την ταινία του Δημήτρη Αθανίτη «Τρεις Μέρες Ευτυχίας» (επίσης έχει υπάρξει υποψήφιος στα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για το «Invisible»).

Ο φακός του έχει καταφέρει να αποτυπώσει μοναδικά τα τοπία, μεταφέροντας νοερά τον θεατή στα καταπράσινα βουνά της Ηπείρου και στις δαντελωτές παραλίες της Κέρκυρας. Μάλιστα, η ομορφιά της εικόνας, κατορθώνει να λειτουργεί με έναν τρόπο εξισορροπητικό ακόμη και στην διάρκεια των πιο σκληρών στιγμών βίας.

Τα κοντινά πλάνα στα πρόσωπα των ηρώων, η αποτύπωση της πραγματικότητας της εποχής (αρχές του 20ού αιώνα) εντάσσουν τον θεατή στο σύμπαν του Θεοτόκη μέσα από τη ματιά της Ελένης Ζιώγα, χωρίς ωραιοποιήσεις, παρά την ομορφιά παντού.

Σε αυτό το υψηλής αισθητικής επίπεδο λειτουργούν τόσο τα σκηνικά του Γιώργου Γεωργίου -συνεργάτης του Νίκου Κουτελιδάκη και σε άλλες δουλειές-, όσο και η ενδυματολογική επιμέλεια της Μυρτώς Καρέκου.

Από το τραγούδι της Αρετής στη μουσική του Χρίστου Στυλιανού

Λειτουργώντας ως μια «παράλληλη εσωτερική αφήγηση, δίνοντας φωνή στα εσωτερικά τοπία των χαρακτήρων και στο βαθύτερο υπαρξιακό νόημα της ιστορίας» του Θεοτόκη και του σεναρίου της Ελένης Ζιώγα, η μουσική του Χρίστου Στυλιανού διαπνέει με διακριτικότητα κάθε σεκάνς της σειράς.

Αν και γραμμένο σε σύγχρονη μουσική γλώσσα, η ενορχήστρωση αντλεί στοιχεία από την κλασική μουσική παράδοση, για να αποδώσει τα συναισθήματα των ηρώων, τις εξάρσεις και τις βίαιες εσωτερικές συγκρούσεις.

Το πολυφωνικό τραγούδι των τίτλων τέλους, «Έχω γεννηθεί για ν’ αγαπάω», σε στίχους της Ελένης Ζιώγα, ερμηνεύεται από το γυναικείο σύνολο (Μαρία Λατσίνου, Μάρθα Ζιώγα, Μαριάννα Ζαφειρέλη, Μυρτώ Καρέκου και Ελένη Ζιώγα), αποδίδοντας τον εσωτερικό κόσμο του κεντρικού ήρωα, του Γιάννου.

Σενάριο, Σκηνοθεσία και Ερμηνείες: Η τριάδα της επιτυχίας

Η δύναμη των «Αθώων» πηγάζει πρωτίστως από το στιβαρό σενάριο της Ελένης Ζιώγα, η οποία έδωσε την προσωπική της ματιά στο έργο του Θεοτόκη, κάτι που έχει δείξει και από προηγούμενες δουλειές ότι ξέρει να κάνει αριστοτεχνικά.

Στόχος, τόσο της ίδιας όσο και του σκηνοθετικού διδύυμου είναι να αποδώσουν την ψυχοσύνθεση των ηρώων, να φτιάξουν χαρακτήρες οι οποίοι να μπορούν να προκαλέσουν την ενσυναίσθηση των τηλεθεατών, ακόμη και την ταύτιση μαζί τους.

Η εμπειρία δεκαετιών του Νίκου Κουτελιδάκη συνδυάζεται με την φρέσκια οπτική του Άγγελου Κουτελιδάκη, για να στηθεί ένα ψυχογράφημα εποχής, το οποίο όμως τελικά είναι τόσο σύγχρονο, αν σκεφτούμε τον τρόπο που ακόμη η κοινωνία αντιμετωπίζει τους ξένους, τις γυναίκες, τις κοινωνικές συμβάσεις.

Τέλος, ερμηνευτικά έχουμε ένα all-star cast αποτελούμενο από καταξιωμένους και από ανερχόμενους ηθοποιούς τους οποίους έχουμε γνωρίσει από τις δουλειές τους στο θέατρο και την τηλεόραση.

Όλα τα παραπάνω συγκλίνουν σε ένα αποτέλεσμα που τιμά την παράδοση του μεγάλου καναλιού για παραγωγές που χαρακτηρίζονται από ποιότητα, αλλά και εμπορική επιτυχία. Μην χάσετε το πρώτο επεισόδιο!

Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20 στο MEGA