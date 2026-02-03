Ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν είναι πλέον καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, όπως αποκαλύφθηκε πριν μερικές μέρες, όμως πόσο καλά θυμάται τη ζωή και τα επιτεύγματά του;

Ο πρώην teammate του Σουμάχερ και εδώ και πολλά χρόνια φίλος του, Ρικάρντο Πατρέζ αποκάλυψε ότι ο θρύλος της Φόρμουλα 1 δεν γνωρίζει πως είναι επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

Ο Πατρέζε, νικητής έξι Grand Prix της Φόρμουλα 1 και δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών το 1992, ήρθε πολύ κοντά με τον Σουμάχερ όταν εντάχθηκε στη Benetton το 1992. Οι δυο τους παρέμειναν φίλοι ακόμη και μετά την αποχώρηση του Ιταλού από την ενεργό δράση την επόμενη χρονιά. Ο Πατρέζε δήλωσε στο Hochgepokert ότι άρχισε να λαμβάνει θετικά νέα για την κατάσταση του Σουμάχερ πριν από περίπου έξι χρόνια.

«Βρίσκεται στον δικό του κόσμο, αλλά αναγνωρίζει τους ανθρώπους γύρω του, οικεία πρόσωπα. Είμαι βέβαιος ότι δεν γνωρίζει πως είναι επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Σουμάχερ φροντίζεται όλο το 24ωρο από τη σύζυγό του, Κορίνα, και μια ομάδα ιατρικού προσωπικού. Ακόμη και με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, θέλουν να τον έχουν κοντά τους, να τον φροντίζουν και να τον αγαπούν. Είναι ακόμη μαζί μας και μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί. Ελπίζουμε πραγματικά ότι κάθε μέρα θα κάνει λίγο περισσότερα, λίγο περισσότερα, λίγο περισσότερα. Χαίρομαι πολύ που ακούω ότι ο Μίκαελ βελτιώνεται, αλλά από όσα γνωρίζω, η κατάστασή του δεν έχει αλλάξει εδώ και κάποια χρόνια» είπε.