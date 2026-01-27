Ο θρύλος της Formula One, Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε ένα φρικτό ατύχημα στο σκι πριν από 12 χρόνια, δεν είναι πλέον καθηλωμένος στο κρεβάτι. Η αποκατάσταση του 57χρονου Γερμανού παραμένει ένα καλά φυλαγμένο μυστικό, γνωστό μόνο στην οικογένειά του και σε έναν μικρό κύκλο έμπιστων φίλων.

Ωστόσο, σε αποκαλύψεις της Daily Mail+, πηγές που βρίσκονται κοντά του αναφέρουν ότι πλέον κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και μπορεί να μετακινείται στους χώρους της έπαυλής του στη Μαγιόρκα, καθώς και στην κατοικία του στο Γκλαντ, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

Τη φροντίδα του έχει αναλάβει η σύζυγός του, Κορίνα, με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 30 χρόνια, μαζί με μια ομάδα νοσηλευτών και θεραπευτών που τον παρακολουθούν όλο το εικοσιτετράωρο, με κόστος δεκάδων χιλιάδων λιρών την εβδομάδα.

Η προστασία της ιδιωτικότητας του Σουμάχερ θεωρείται ύψιστης σημασίας. Από τη στιγμή που υπέστη εγκεφαλική βλάβη όταν έπεσε πάνω σε βράχους κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Μεριμπέλ στις γαλλικές Άλπεις, κρατείται μακριά από τη δημοσιότητα.

Απόπειρες πρώην μελών του προσωπικού να πουλήσουν εικόνες του σε ευάλωτη κατάσταση οδήγησαν στην καταδίκη τους πέρυσι. Επίσης, αναφορές ότι θα παρευρισκόταν στον γάμο της κόρης του, Τζίνα, το 2024, αποδείχθηκαν αβάσιμες.

Μία από τις φήμες ήθελε τον άνθρωπο που είχε χαρακτηριστεί ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής να πάσχει από ψευδοκώμα ή σύνδρομο εγκλεισμού, μια κατάσταση κατά την οποία οι ασθενείς έχουν πλήρη συνείδηση, αλλά αδυνατούν να ανταποκριθούν, παρά μόνο ανοιγοκλείνοντας τα μάτια. Ωστόσο, αρκετές πηγές επιβεβαιώνουν ότι ακόμη και αυτή η ζοφερή εκδοχή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Η αίσθηση είναι ότι καταλαβαίνει κάποια από όσα συμβαίνουν γύρω του, αλλά πιθανότατα όχι τα πάντα», δήλωσε μία από τις πηγές.