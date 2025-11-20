Άσχημα τα νέα για τον Μίκαελ Σουμάχερ καθώς σύμφωνα με δηλώσεις στενού του φίλου ο θρύλος της Φόρμουλα Ένα πιθανότητα δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά δημόσια.

Ο πρώην επικεφαλής επιχειρήσεων της Red Bull, Ρίτσαρντ Χόπκινς, που ανέπτυξε φιλία με το είδωλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού τη δεκαετία του 1990, μοιράστηκε τις σκέψεις του για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί το μέλλον του Σουμάχερ.

Ο 56χρονος αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το φρικτό ατύχημα στο σκι τον Δεκέμβριο του 2013, το οποίο του προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στον εγκέφαλο όταν έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του σε βράχο. Ο πατέρας δύο παιδιών πέρασε 250 ημέρες σε τεχνητό κώμα μετά το περιστατικό στις Γαλλικές Άλπεις, το οποίο σημειώθηκε έναν μόλις χρόνο μετά την αποχώρησή του από τη Formula One.

Οι γιατροί είπαν ότι το κράνος έσωσε τη ζωή του Σουμάχερ, όμως ο τραυματισμός του εξακολουθεί να έχει αλλάξει δραματικά την πορεία της.

«Νιώθω άβολα»

Ο Χόπκινς, πρώην μηχανικός της McLaren, έγινε στενός φίλος του Σουμάχερ όταν εκείνος οδηγούσε για τη Benetton, και συνήθιζαν να πίνουν τακτικά καφέ μαζί στα paddock. Μιλώντας στο SPORTbible, ο Χόπκινς ανέφερε ότι ο Σουμάχερ δεν θα είναι ποτέ ξανά αρκετά καλά για να κάνει δημόσια εμφάνιση.

«Δεν έχω ακούσει τίποτα πρόσφατα» είπε. «Ξέρω ότι ο [Σουμάχερ] έχει έναν Φινλανδό γιατρό, έναν προσωπικό γιατρό. Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε τον Μίχαελ. Νιώθω λίγο άβολα να μιλάω για την κατάστασή του, επειδή -για σωστούς λόγους- η οικογένεια θέλει να κρατήσει αυτά τα θέματα μυστικά. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, να έχω μια άποψη, αλλά δεν ανήκω στον στενό κύκλο. Δεν είμαι ο Ζαν Τοντ, δεν είμαι ο Ρος Μπρον, δεν είμαι ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ, που τον επισκέπτονται. Απέχω πολύ από αυτό» είπε.

Ο Χόπκινς είπε ότι ακόμη και οι λίγοι άνθρωποι που παραμένουν κοντά στην οικογένεια Σουμάχερ δεν θα αποκάλυπταν πληροφορίες για «το πόσο καλά είναι ο Μίχαελ. Ακόμη κι αν πότιζες τον Ρος με πολύ καλό κόκκινο κρασί, δεν νομίζω ότι θα άνοιγε και θα μοιραζόταν κάτι. Νομίζω πως υπάρχει αυτός ο σεβασμός από όποιον πηγαίνει να επισκεφτεί τον Μίχαελ να μην μοιράζεται τίποτα. Αυτός είναι ο τρόπος που θέλει η οικογένεια. Πιστεύω ότι είναι δίκαιο και σεβαστό απέναντί τους. Ακόμη κι αν ήξερα κάτι, η οικογένεια θα απογοητευόταν αν το αποκάλυπτα» συνέχισε.

Η ζωή του παραμένει κρυφή

Η κατάσταση του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή παραμένει καλυμμένη από μυστικότητα εδώ και περίπου μία δεκαετία, αν και τα αγαπημένα του πρόσωπα μοιράζονται κατά καιρούς κάποια νέα για τη ζωή του.

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix Schumacher (2021), η σύζυγός του, Κορίνα, εξήγησε ότι ο σύζυγός της είναι «διαφορετικός», αλλά το γεγονός ότι «είναι εδώ» δίνει στη οικογένειά τους «δύναμη».

Εξηγώντας γιατί προτιμούν να κρατούν τις λεπτομέρειες της υγείας του ιδιωτικές, η επί 30 χρόνια σύζυγος του είπε: «Το προσωπικό είναι προσωπικό, όπως έλεγε πάντα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να μπορεί να απολαμβάνει την ιδιωτική του ζωή όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο Μίχαελ πάντα μας προστάτευε, και τώρα τον προστατεύουμε εμείς».