Στάση εργασίας σήμερα (3/2) της ΑΔΕΔΥ από τις 12:00 έως τις 15.00 για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας, στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Αττική.
Στις 12:30 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο ΣτΕ με τους εργαζόμενους να ζητούν να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών με αιτήματα:
- τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού,
- τη διεκδίκηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων
- την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης,
- τη χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου,
- την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ.