Την ευκαιρία να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο «Delphi Economic Forum Washington D.C. VII».

Με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ», ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι στο περιθώριο του «Delphi Forum Washington DC» συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της American Jewish Committee Ted Deutch.

Στο περιθώριο του "Delphi Forum Washington DC", συναντήθηκα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της American Jewish Committee @AJCGlobal (AJC), @TedDeutch.#delphieconomicforum #WashingtonDC pic.twitter.com/8BSbdpvrxZ — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 3, 2026

Δένδιας βλέπει τον υπουργό Πολέμου Χέγκσεθ στις ΗΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ Pete Hegseth.

Η συνάντηση θα γίνει στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 13:45 τοπική ώρα. Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον υφυπουργό Πολέμου των HΠA, αρμόδιο για θέματα Αμυντικής Πολιτικής, Elbridge A. Colby.