Μπήκε χθες (13/11) η τελευταία πινελιά στο «Υπουργείο Πολέμου» των ΗΠΑ, με την τοποθέτηση της πινακίδας στην είσοδο του Πενταγώνου.

«Καλωσορίσατε στο Υπουργείο Πολέμου», ανέφερε το υπουργείο στο X, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που δείχνει τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ να βιδώνει την πινακίδα.

«Θέλαμε να αντικαταστήσουμε [τις παλιές πινακίδες] επειδή θέλουμε όλοι όσοι περνούν από αυτή την πόρτα να γνωρίζουν ότι παίρνουμε εξαιρετικά σοβαρά τη μετονομασία του οργανισμού αυτού», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

«Αγαπούμε ό,τι αντιπροσώπευε το Υπουργείο Άμυνας. Αλλά αυτή είναι μια νέα εποχή για το Υπουργείο Πολέμου, που επικεντρώνεται στο να κερδίζει πολέμους… και στο να διασφαλίζει ότι γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η αποστολή και ότι τα στρατεύματα στέλνονται εκεί για να επιτύχουν και να νικήσουν. Και τώρα όποιος μπαίνει σε αυτό το κτίριο, είτε είναι στρατηγοί, είτε πολίτες, είτε ξένοι ηγέτες, θα δει: αυτό δεν είναι απλώς στα χαρτιά. Δεν είναι απλώς ένας τίτλος. Είναι ακριβώς αυτό που είμαστε» ανέφερε.

Το όνομα «Υπουργείο Πολέμου», είπε ο Χέγκσεθ, παραπέμπει στις απαρχές της Αμερικής. «[Εμείς] το επαναφέρουμε στην εποχή του Χένρι Νόξ και του Τζορτζ Ουάσινγκτον και της ίδρυσης του έθνους μας – για να πολεμά και να κερδίζει τους πολέμους του έθνους μας, εάν κληθεί. Και φυσικά, ο απώτερος στόχος είναι να αποτρέπονται οι πόλεμοι από την αρχή… για να εδραιώνεται η ειρήνη».

Sec. Hegseth unveils Department of War sign. pic.twitter.com/TLv31SeGbt — Open Source Intel (@Osint613) November 14, 2025

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τον Σεπτέμβριο εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό τη μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου και δήλωσε ότι θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο για να κάνει την αλλαγή επίσημη.

«Νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα νίκης. Νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα δύναμης, πολύ ισχυρό, πολύ πιο ισχυρό απ’ ό,τι θα καταλάβαινε κανείς», είπε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Το Κογκρέσο έχει την εξουσία, βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ, να δημιουργεί, να θεσπίζει και να μετονομάζει ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Το Υπουργείο Πολέμου ιδρύθηκε το 1789, 13 χρόνια μετά την υιοθέτηση της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ το 1776. Μετονομάστηκε με νομοθεσία που υπέγραψε ο Πρόεδρος Χάρι Τρούμαν λίγο μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια εποχή όπου πολλοί ήλπιζαν για το τέλος των παγκόσμιων συγκρούσεων.