Σαφές μήνυμα στην Τουρκία μετά τις νέες, «αορίστου» NAVTEX, όπως τις βάφτισε η Άγκυρα, έστειλε ο έλληνας υπουργός Άμυνας. «Δεν έχουν καμία έννοια και η Ελλάδα δεν θα δεχθεί μονομερείς δεσμεύσεις», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ALPHA. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην 30η επέτειο της κρίσης στα Ίμια και στο πολιτικό τοπίο, όπως διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα, με ύφος εμμέσως κριτικό και προς την κυβέρνηση.

Τουρκικές NAVTEX: Κίνηση που δε βοηθά τη σχέση με την Ελλαδα

«Η κίνηση αυτή είναι παντελώς εκτός πλαισίου και δε βοηθά τη σχέση με την Ελλάδα», τόνισε ο κ. Δένδιας. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν πρόκειται να δεχθεί μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τα κυριαρχικά της δικαιώματα και χαρακτήρισε απαράδεκτες τις απαιτήσεις της Τουρκίας για «συνεννόηση» σε περιοχές ανατολικά του 25ου μεσημβρινού.

«Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μία τέτοια προσέγγιση και αυτό το ξέρει καλά η Τουρκία», σημείωσε ακόμη και πρόσθεσε ότι η Αθήνα «δε θα επιτρέψει στην Άγκυρα να θεωρήσει ότι επιβάλλεται στην πράξη. Δεν είχαμε δει κάτι τέτοιο έως τώρα και είναι παντελώς εκτός πλαισίου».

Ο υπουργός Άμυνας απέφυγε να σχολιάσει την επικείμενη συνάντηση του έλληνα πρωθυπουργού με τον τούρκο πρόεδρο, αλλά χαρακτήρισε θετική τη χθεσινή συνάντηση με τη γαλλίδα ομόλογό του. Ανέφερε ότι η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία θα επανεξεταστεί και ενδέχεται να υπογραφεί νέα, επεκτεινόμενη συμφωνία, μέσα στην άνοιξη.

Ίμια: Αιχμές για λάθη και παραλείψεις

Αναφερόμενος στα 30 χρόνια από την κρίση του 1996, ο Δένδιας ήταν διακριτικά αιχμηρός: «Εμείς στο υπουργείο Αμυνας κάθε έξι μήνες απομονωνόμαστε δύο μέρες και κάνουμε brain storming. Το βράδυ της Δευτέρας και της Τρίτης βρισκόμασταν στη Νέα Αγχίαλο. Είδαμε το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά και το αναλύσαμε. Τι έγινε τόσο στραβά τότε. Έγιναν δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, σφαλμάτων και κόστισαν τη ζωή τριών ανθρώπων.

«Έγιναν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες λάθη που κόστισαν τη ζωή τριών ανθρώπων». Τόνισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αποκομίσει διδάγματα, αλλά υπενθύμισε ότι η κρίση ξεκίνησε από ενέργειες ιδιωτών και όχι μόνο από στρατιωτικές ή κυβερνητικές αποφάσεις. «Πρέπει να προσέχουμε με την επίδειξη πατριωτισμού», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πολιτική ηγεσία δεν αντέδρασε πάντα σωστά.

Το πολιτικό σκηνικό και η αυτοδυναμία

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε το πολιτικό τοπίο «χαοτικό», αφήνοντας αιχμές για λάθη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. «Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις για κάτι που δεν διόρθωσες, χωρίς να έχεις πειστικό λόγο, γιατί δεν το διόρθωσες. Πρέπει να έχουμε πειστικούς λόγους για όπου αστοχήσαμε, για όπου δεν τα καταφέραμε, για όπου καθυστερήσαμε. Η κοινωνία μας κρίνει δικαίως», τόνισε, ενώ επανέλαβε ότι η αυτοδυναμία παραμένει στόχος και ότι η κυβέρνηση πρέπει να πείσει την κοινωνία με σαφή και οραματικό λόγο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συνέπειας.