Με μεγάλη ένταση ολοκληρώθηκε το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό το οποίο ολοκληρώθηκε με το ισόπαλο 1-1.

Με το τελικό σφύριγμα ο Μάριος Ηλιόπουλος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε φραστικά στον διαιτητή της αναμέτρησης. Μάλιστα, όπως κατήγγειλε σε δηλώσεις του ο Κώστας Καραπαπάς, ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ δεν σταμάτησε εκεί αφού επιτέθηκε και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά όσα είπε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το αγωνιστικό κομμάτι, είδαν όλοι ποια ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό που έγινε στο γήπεδο δεν το έχουμε ξαναδεί. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι στη φυσούνα χωρίς διαπιστεύσεις. Έπειτα είδαμε την εισβολή του κ.Ηλιόπουλου. Παρά την προσπάθειά μας να ηρεμήσει, αυτό συνεχίστηκε. Θέλω να καταγγείλω αυτή τη συμπεριφορά κι έπειτα ύβρεις και απειλές στ’ αποδυτήρια.

Είμαστε Ολυμπιακός και δεν απειλούμαστε, ούτε μπορούμε να υποστούμε αυτό τον τραμπουκισμό κοιτάζοντας απλά. Το γεγονός πως αυτός ο κύριος που είναι ενάμιση χρόνο στο ποδόσφαιρο και μας έχει χαρίσει στιγμές γέλιου, αλλά τώρα σοβαρεύει το πράγμα. Απηύθυνε προσωπικές απειλές. Έφτασε το σημείο να υβρίσει και να επιτεθεί ακόμα και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η πρώτη φορά που είδαμε τέτοια εικόνα, ήταν απόψε. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί προς τον κ. Μεντιλίμπαρ. Ξέρουμε κι εμείς το ποιόν του καθενός. Το τι κάνει ο καθένας στη ζωή του. Θέλω να δω ποιος εισαγγελέας θ’ ασχοληθεί με αυτή την συμπεριφορά, την πρόκληση, όλο αυτό το σόου. Πρέπει να ντρέπονται. Περιμένω να δω τις εκθέσεις των αξιωματούχων, των παρατηρητών, των διαιτητών για να δούμε αν αποτυπώνεται η αλήθεια».