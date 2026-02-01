Δίχως νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια με το τελικό 1-1 να σφραγίζει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με κεφαλιά του Βάργκα, όμως οι ερυθρόλευκοι κυνήγησαν μέχρι τέλους το γκολ και δικαιώθηκαν.

Μετά από υπόδειξη του VAR ο διαιτητής ΜακΚέιλ έδειξε πέναλτι για μαρκάρισμα του Μουκουντί στον Ντίαζ και ο Ταρέμι με εύστοχη εκτέλεση διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο 90+16′.

Καλύτεροι οι ερυθρόλευκοι

Η έναρξη του ντέρμπι καθυστέρησε δέκα λεπτά λόγω της ατμόσφαιρας που είχε δημιουργηθεί από τα καπνογόνα.

Η πρώτη τελική ήταν στο 3′, για την ΑΕΚ, με τον Ζίνι από κόρνερ. Ο Τζολάκης, όμως δεν απειλήθηκε. Το παιχνίδι παιζόταν στον αέρα. Στο 12′ η ΑΕΚ έχασε ευκαιρία χωρίς να… ακουμπήσει μπάλα, αφού ο Μπιανκόν έκανε ένα πολύ δυνατό γύρισμα προς τον Τζολάκη, με τη μπάλα να βγαίνει κόρνερ.

Η πρώτη κλασική ευκαιρία ήρθε στο 19′ και ανήκε στον Ολυμπιακό! Ο Ποντένσε πάσαρε τέλεια στον Ορτέγκα και εκείνος σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι συρτά. Ο Ροντινέι σούταρε από πολύ κοντά, όμως δε βρήκε γωνία και ο Στρακόσα επενέβη σωτήρια.





Η ΑΕΚ απάντησε στο 21′! Ο Ζίνι πήρε τη μπάλα μέσα στην περιοχή μετά από σέντρα του Γκατσίνοβιτς, έκανε φοβερό «πίβοτ» και σούταρε, όμως ο Τζολάκης δήλωσε παρών. Στο 30ο λεπτό, ο Ολυμπιακός έβγαλε μια πολύ καλή συνεργασία ακόμα, που κατέληξε σε αδύναμη τελική του Τσικίνιο από καλό σημείο.

Παρότι η ΑΕΚ είχε ξεκινήσει με την κατοχή της μπάλας, μετά το 25′ το σκηνικό άλλαξε για τα καλά, με τον Ολυμπιακό να έχει την κυκλοφορία και την Ενωση να έχει ελάχιστες επαφές με τη μπάλα.

Στο 39′, ο Ολυμπιακός έχασε κι άλλη ευκαιρία. Ο Ταρέμι υποδέχθηκε σέντρα χαμηλά στην καρδιά της περιοχής, αλλά μέχρι να εκτελέσει μετά το κοντρόλ, είδε τον αμυντικό να πέφτει πάνω του και να κόβει.

Κόντρα στη ροή, μπροστά… απ’ τη γραμμή

Στην ανάπαυλα, ο Νίκολιτς προχώρησε σε μία αλλαγή, με τον Κοϊτά να παίρνει τη θέση του Λιούμπισιτς.

Το ξεκίνημα του β’ μέρους ήταν καλύτερο για τον Ολυμπιακό. Ο Ταρέμι έχασε ευκαιρία με το κεφάλι στο 50′, ενώ επτά λεπτά αργότερα η πάσα του Ποντένσε στον Ιρανό ήταν κακή αν και υπό πολύ καλές προϋποθέσεις.

Η ΑΕΚ είχε να απειλήσει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, όμως μια στιγμή ήταν αρκετή. Ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ και ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά λίγο αφού πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Εκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα και διαμόρφωσε το 1-0!





Οι «ερυθρόλευκοι» διαμαρτυρήθηκαν έντονα για οφσάιντ στη φάση από την οποία προήλθε το κόρνερ!

Το γκολ ακολούθησε διακοπή, ενώ το παιχνίδι συνεχίστηκε με έντονο καπνό. Αμέσως μετά, η Ενωση έχασε διπλή ευκαιρία με τον Τζολάκη να επεμβαίνει στον Γιόβιτς και το δοκάρι να σώζει αργότερα την προσπάθεια του Πινέδα, με τη φάση να έχει ξεκινήσει πιθανότατα από οφσάιντ και πάλι.

Στο 71′, ο Μεντιλίμπαρ έδωσε το βάπτισμα του πυρός στον Αντρέ Λουίζ, ο οποίος πήρε αρχικά θέση δεύτερου φορ, δίπλα στον Ταρέμι, αλλά μετά άλλαξε με τον Μάρτινς, παίζοντας έτσι και ως δεξί εξτρέμ.

Πίεσε μέχρι τέλους και δικαιώθηκε

Ο Ολυμπιακός έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 94′! Ο Μπρούνο έκανε μεγάλη σέντρα, ο Λουίζ έστρωσε με το κεφάλι στον ολομόναχο Μπιανκόν και εκείνος σούταρε, με τον Στρακόσα να επεμβαίνει.





Στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι Πειραιώτες έχασαν αδιανόητη… τετραπλή ευκαιρία με τους Γιαζίτσι και Ταρέμι, που είχαν τελικές από κοντά στην αναμπουμπούλα αλλά δε μπόρεσαν να σκοράρουν. Οι παίκτες των φιλοξενούμενων ζήτησαν πέναλτι για πάτημα του Μουκουντί στον Λουίζ μέσα στην περιοχή, με τον VAR να κάνει έλεγχο και να φωνάζει τον Μάκελι να τσεκάρει τη φάση.

Ο Ολλανδός την κοίταξε και διαπίστωσε πως πράγματι υπήρχε παράβαση! Ακολούθησε μια ένταση και τελικά ο Ταρέμι έστησε τη μπάλα στη βούλα. Σκόραρε, διαμόρφωσε το 1-1 και ζήτησε… σιωπή!



