5 το πρωί: Διάγγελμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση – Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας – Θρίλερ στη Νέα Πέραμο
Το πρωί της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
1
Ανοίγει τα χαρτιά του ο Μητσοτάκης
- Διάγγελμα: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται το πρωί της Δευτέρας να ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει αλλαγές σε περίπου 70 άρθρα, με κεντρικούς πυλώνες την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων (Άρθρο 16), την προστασία του περιβάλλοντος (Άρθρο 24) και την τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών (Άρθρο 86).
- Θεσμικές και διοικητικές τομές: Στις προτάσεις ξεχωρίζουν η άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο —ζήτημα που αναμένεται να προκαλέσει πολιτικές αντιπαραθέσεις— καθώς και η αλλαγή στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία προτείνεται να γίνει εξαετής χωρίς δυνατότητα επανεκλογής.
- Τα δεδομένα: Η τρέχουσα Βουλή λειτουργεί ως προτείνουσα, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από την επόμενη (Αναθεωρητική) Βουλή. Η ισχύς των αλλαγών εξαρτάται από τις πλειοψηφίες 151 ή 180 βουλευτών, οι οποίες καθορίζουν αν η επόμενη φάση θα απαιτεί απλή ή αυξημένη πλειοψηφία αντίστοιχα.
2
Επιμένει η κακοκαιρία: Καταστροφές και αποκλεισμοί
- Πορτοκαλί συναγερμός: Νέο έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ, αργά το βράδυ της Κυριακής, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συγκεκριμένα, έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Αν. Αιγαίο και Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας και σε Κρήτη, νότια Εύβοια και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
- Ζημιές από την κακοκαιρία: Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία σε Θεσσαλία και νησιά του Αιγαίου, με πλημμυρισμένους δρόμους, διακοπές κυκλοφορίας και ζημιές σε υποδομές. Στον Αγιόκαμπο Λάρισας θάλασσα και στεριά έγιναν ένα, ενώ ισχυρές νεροποντές σε Σαντορίνη, Λήμνο και Σάμο προκάλεσαν εγκλωβισμούς και κατάρρευση γέφυρας, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.
- Σώοι οι εκδρομείς: Ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα ολοκληρώθηκε με ασφάλεια το βράδυ της Κυριακής, μετά από πολύωρη παραμονή τους στο καταφύγιο λόγω κακοκαιρίας. Το πρόβλημα προκλήθηκε από οχήματα χωρίς αλυσίδες που μπλόκαραν την κάθοδο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραναν τις εργασίες εκχιονισμού.
3
Νεαρός βρέθηκε νεκρός μετά από απαγωγή
- Τον αναζητούσαν: Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης νεαρού άνδρα από την Ελευσίνα, καθώς η σορός του εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Το 27χρονο θύμα βρέθηκε δεμένο χειροπόδαρα και έφερε πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς. Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί από το σπίτι που διέμενε με τη σύντροφό του, τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/01.
- Το βίντεο «κλειδί»: Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες παίζει βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει την αρπαγή του θύματος έξω από το σπίτι του. Δύο άτομα, ντυμένα στα μαύρα, τον ακινητοποιούν και τον επιβιβάζουν με τη βία σε όχημα με κλεμμένες πινακίδες.
- Στο μικροσκόπιο τα κίνητρα: Οι αρχές εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο για τα κίνητρα της απαγωγής και της δολοφονίας, εστιάζοντας στο επαγγελματικό και οικογενειακό περιβάλλον του θύματος. Οι έρευνες συνεχίζονται με ανάλυση υλικού από κάμερες και συλλογή μαρτυριών για τον εντοπισμό των δραστών.
4
Ο Ταρέμι απέδωσε δικαιοσύνη
- Χωρίς νικητή: Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 59’ με τον Βάργκα, παρότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και όλα έδειχναν ότι θα πάρει τη νίκη, αλλά οι ερυθρόλευκοι με πέναλτι του Ταρέμι στο 90+16’ (έπειτα από υπόδειξη του VAR) ισοφάρισαν και το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια ολοκληρώθηκε στο 1-1. Μετά τη λήξη του αγώνα ο Ολυμπιακό κατήγγειλε τη συμπεριφορά του Μάριο Ηλιόπουλου ο οποίος επιτέθηκε φραστικά στον διαιτητή και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
- Νίκες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό: Σε ένα ματς που διεξήχθη σε βαρύ κλίμα ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε 4-1 του Πανσερραϊκού στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 της Κηφισιάς στη Λεωφόρο.
- Ο Άρης είναι εδώ: Στο μπάσκετ τη μεγάλη νίκη της αγωνιστικής πέτυχε ο Άρης. Οι κίτρινοι επιβλήθηκαν 102-95 του Παναθηναϊκού στην παράταση (87-87 κ.δ.) με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Μήτρου-Λονγκ και Νουά.
5
Παράταση «ανάσα» για την τακτοποίηση αυθαιρέτων
- «Παράθυρο» έως το 2028: Έως τις 31 Μαρτίου 2028 παρατείνεται η προθεσμία νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης μικρής και μεσαίας κλίμακας (κατηγορίες 1–4), με τροπολογία του ΥΠΕΝ. Η ρύθμιση αφορά αυθαίρετα προ του Ιουλίου 2011 και δίνει σημαντικό χρονικό περιθώριο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες.
- Παρατάσεις σε πολεοδομικές προθεσμίες: Η τροπολογία προβλέπει παρατάσεις για την ταυτότητα κτιρίου, την αναστολή κυρώσεων σε ακυρωμένες οικοδομικές άδειες και την εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης. Στόχος είναι η αποφυγή νέων αδιεξόδων στην αγορά ακινήτων και η ομαλή μετάβαση στο νέο πολεοδομικό πλαίσιο.
- Έργα αποθήκευσης ενέργειας: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 δίνεται στην ενεργοποίηση Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης. Το μέτρο έρχεται να καλύψει καθυστερήσεις και να διασφαλίσει την ομαλή υλοποίηση των ενεργειακών έργων.
