Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ανταπόκριση από Βερολίνο

Ο Λαρς Κλινγκμπάιλ δεν κρύβει την ανυπομονησία του. «Η Ευρώπη κινείται με πολύ αργό ρυθμό», λέει, απευθυνόμενος στους Ανταποκριτές Ξένου Τύπου στο Βερολίνο. «Είμαι αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών εδώ κι έναν χρόνο, είμαι πάντα παρών σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα, εκτιμώ επίσης τους ευρωπαίους συναδέλφους μου, αλλά αναρωτιέμαι εάν έχουν όλοι συνειδητοποιήσει τι είναι εκείνο που πρέπει να κάνουμε, για να προωθήσουμε την ανθεκτικότητα και την κυριαρχία αυτής της ηπείρου, εν όψει των μεγάλων στρατηγικών, οικονομικών και γεωπολιτικών αναταραχών. Γι αυτό, το πιο σημαντικό ερώτημα για μένα είναι αν προχωράμε. Το μήνυμά μου είναι σαφές, είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς και θέλουμε να προχωρήσει αυτό το μεγάλο έργο».

«Game change η κοινή κεφαλαιαγορά στην Ευρώπη»

Ο σοσιαλδημοκράτης γερμανός υπουργός Οικονομικών, από κοινού με τους ομολόγους του από άλλες 5 χώρες της ΕΕ, (Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Ολλανδία) θέλει να επιταχύνει τους ρυθμούς για τη δημιουργία κοινής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Η πρωτοβουλία του εστιάζει στην άρση των εθνικών εμποδίων, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των αναπτυσσόμενων εταιρειών. «Θέλουμε να είμαστε οι πρωτοπόροι», είχε δηλώσει ο Κλίνγκμπαϊλ, μετά την πρώτη συνάντηση του περασμένου Φεβρουαρίου, στη λεγόμενη μορφή E6, στέλνοντας το μήνυμα – προκειμένου να διώξει τυχόν φόβους για Ευρώπη δύο ταχυτήτων – ότι ανά πάσα στιγμή, μπορούν να ακολουθήσουν και τα άλλα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ. Λίγες ώρες πριν την επόμενη συνάντηση των Ε6 στο Βερολίνο (Πέμπτη 28.06), ο Κλινγκμπάιλ στέλνει μήνυμα ετοιμότητας σε συμβιβασμούς, χωρίς να αποκαλύψει τι ακριβώς εννοεί.

«Σε εποχές έντονων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών αναταράξεων, μια ισχυρή Ευρώπη είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε κι όχι μια ισχυρή Ευρώπη μόνο στα λόγια», υπογράμμισε. «Τώρα απαιτείται η συμβολή όλων. Και αυτό σημαίνει επίσης, ότι η Γερμανία δια του υπουργού των Οικονομικών της καλείται να αναλάβει δράση. Πιστεύω ότι η κοινή κεφαλαιαγορά στην Ευρώπη είναι ένας πραγματικός παράγοντας game change».

«Υποστηρίζουμε κάθε διάλογο που φέρνει πιο κοντά την ειρήνη»

Διπλωμάτες από τις 6 χώρες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις εδώ και πολλές εβδομάδες, προκειμένου να βρεθεί κοινό έδαφος για δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Μετά τη συνάντηση των Ε6 την Πέμπτη, στο Βερολίνο, θα δοθεί κοινή δήλωση των Ε6. «Για μένα το αποφασιστικό κριτήριο, είναι να κερδίσει το συνολικό εγχείρημα της Ευρώπης. Και αυτό δε θα λειτουργήσει, αν η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Ολλανδία και φυσικά και οι άλλες 21 χώρες πουν, θέλουμε το 100% κι αν δεν το πάρουμε, τότε δε συμμετέχουμε», ξεκαθάρισε ο Κλινγκμπάιλ. Εδώ και πάνω από μια δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να δημιουργήσει ένωση κεφαλαιαγορών χωρίς επιτυχία, γιατί τα κράτη-μέλη προστατεύουν τις εθνικές βιομηχανίες τους και δε θέλουν να παραχωρήσουν εξουσία στις Βρυξέλλες. Τώρα όμως, φαίνεται κάτι να κινείται.

Περισσότερα δε θέλει να αποκαλύψει στους ξένους ανταποκριτές ο Λαρς Κλινγκμπάιλ. Διαβεβαιώνει ωστόσο ότι το βράδυ της Πέμπτης, οι 6 υπουργοί Οικονομικών θα αφιερώσουν χρόνο για να συζητήσουν και τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, «τόσο για την εθνική μας οικονομία όσο και για το τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη».

Ο Κλινγκμπάιλ αναφέρθηκε και στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι. «Μας έγινε και πάλι πολύ σαφές, πόσο έντονες είναι οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου, τον οποίο δεν ξεκινήσαμε εμείς και δεν είναι δικός μας πόλεμος, αλλά οι επιπτώσεις είναι εμφανείς εδώ. Γι’ αυτό υποστηρίζουμε κάθε διάλογο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή και που φέρνει πιο κοντά την ειρήνη. Δε διαθέτουμε ακόμη συγκεκριμένες πληροφορίες, ούτε για τις συνομιλίες ούτε για τη συμφωνία που μόλις συνήφθη εκεί, αλλά φυσικά εύχομαι να επιτευχθεί γρήγορα μια βιώσιμη ειρήνη και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση».

«Τελευταία σφαίρα της δημοκρατίας»

Εδώ κι έναν χρόνο, ο Κλινγκμπάιλ κάθεται στην ηλεκτρική καρέκλα του υπουργού Οικονομικών της πρώτης οικονομικής δύναμης στην Ευρώπη, που όμως περνά περίοδο παρατεταμένης κρίσης. Μετά τον κορωνοϊό και τον πόλεμο στην Ουκρανία, προστέθηκαν ο πόλεμος στο Ιράν και η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, προκαλώντας σημαντικές μειώσεις στις εξαγωγές, που είναι και το ατού της γερμανικής οικονομίας. Δεν είναι μυστικό ότι οι σχέσεις του με τον χριστιανοδημοκράτη καγκελάριο Μερτς περνούν φάσεις κρίσεων, αν και οι δύο προσπαθούν να υποβαθμίσουν τις εντάσεις. Πολλοί, ακόμη και από το κόμμα του καγκελάριου, δε βλέπουν μακροημέρευση στον συνασπισμό Χριστιανικών κομμάτων/SPD, συνασπισμός που χαρακτηρίστηκε ως η «τελευταία σφαίρα της δημοκρατίας», ως έκκληση στα κόμματα του κέντρου να συσπειρωθούν, για να επαναπατριστούν ψηφοφόροι που στηρίζουν το ακροδεξιό AfD.