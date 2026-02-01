Στο έλεος της κακοκαιρίας έχουν παραδοθεί από τα ξημερώματα τα παράλια της Λάρισας, με το μέγεθος της καταστροφής να αποτυπώνεται συγκλονιστικά στα πλάνα του drone του Orange Press Agency.

Το επίκεντρο της θεομηνίας εντοπίζεται στην περιοχή του Αγιοκάμπου και του Δήμου Αγιάς, όπου η μανία της φύσης έχει εξαφανίσει τα όρια μεταξύ στεριάς και νερού. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στα εναέρια πλάνα, ο δρόμος και η θάλασσα έχουν γίνει «ένα». Τα αφρισμένα κύματα, ενισχυμένα από τους θυελλώδεις ανέμους, έχουν καβαλήσει την ακτογραμμή, μετατρέποντας το οδόστρωμα σε προέκταση του Αιγαίου.

Λάσπες, φερτά υλικά και πλημμυρισμένα σπίτια

Η κατάσταση είναι δραματική, καθώς η υπερχείλιση των χειμάρρων σε συνδυασμό με την ορμή της θάλασσας έχει καλύψει την περιοχή με τόνους λάσπης, ξύλων και φερτών υλικών. Το νερό δεν σταμάτησε στο δρόμο, αλλά εισέβαλε ορμητικά σε ισόγεια σπίτια και καταστήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στα πλάνα διακρίνονται βαρέα οχήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αγιάς να δίνουν μάχη μέσα στις λάσπες για να ανοίξουν διόδους στο οδικό δίκτυο, ενώ η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε σήμανση των επικίνδυνων σημείων, απευθύνοντας έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Πέρα από τον οικιστικό ιστό, η καταστροφή έχει χτυπήσει και τον αγροτικό τομέα, με μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών στον Δήμο Αγιάς να έχουν μετατραπεί σε λίμνες.

Ποτάμια οι δρόμοι στη Σαντορίνη

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι σε αρκετές περιοχές της Σαντορίνης, μετά την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε νωρίτερα στο νησί. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, προβλήματα καταγράφηκαν σε κεντρικά σημεία στο Εμπορείο, το Μεγαλοχώρι, τον Μονόλιθο, τον Πύργο και τη Μεσαριά, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ισχυρή νεροποντή προκάλεσε τη δημιουργία χειμάρρων, οι οποίοι παρέσυραν κάδους απορριμμάτων, κλαδιά και άλλα φερτά υλικά, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Πλημμύρισαν σπίτια στη Λήμνο

Η συνεχιζόμενη βροχόπτωση στη Λήμνο έχει προκαλέσει τα πρώτα προβλήματα, κυρίως στην περιοχή της Μύρινας, όπου καταγράφηκαν περιπτώσεις εισροής υδάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις κατοικίες στη Μύρινα αντιμετώπισαν προβλήματα από τα νερά της βροχής, με τη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να συνδράμει άμεσα στα σημεία για την παροχή βοήθειας και την άντληση υδάτων.

Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία – Σε ποια σημεία είναι απαραίτητες οι αλυσίδες

Η κακοκαιρία που σαρώνει τις τελευταίες ώρες μεταξύ άλλων και την Κεντρική Μακεδονία, έχει προκαλέσει προβλήματα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Το 112 μάλιστα έχει ηχήσει σε περιοχές της Ημαθίας, της Πιερίας και της Πέλλας.

Εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και

σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Χαλκιδική

στο 1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και

σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.

Λόγω χιονόπτωσης, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδωναπό το 91 έως το 97 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης,

Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδωναπό το 18 έως το 26 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου,

Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδωνστην επαρχιακή οδό Νάουσας – Σελίου από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και

Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδωνστη δημοτική οδό Νάουσας – 3/5 Πηγαδίων από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο 3/5 Πηγαδίων

Πέλλα

Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδωνστη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ” και

Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδωνστην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ”.

Πιερία

Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδωναπό το 4 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ελατοχωρίου – Χιονοδρομικού κέντρου Ελατοχωρίου

Νέα «κόκκινη προειδοποίηση» της ΕΜΥ: Καταιγίδες και βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας

Με τα τελευταία προγνωστικά επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ σύμφωνα με κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές με μεγάλη ένταση και διάρκεια, αλλά και καταιγίδες.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-26)

α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.