Τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αποφάσισε να ανοίξει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με «διάγγελμα» το οποίο αναμένεται να κάνει το πρωί της Δευτέρας.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για ευρύτατη αναθεωρητική πρωτοβουλία που θα περιλαμβάνει σχεδόν 70 άρθρα του καταστατικού χάρτη της ελληνικής Πολιτείας.

Κορωνίδα των αλλαγών θα αποτελέσει η πρόταση για άρση της μονιμότητας που έχει προαναγγείλει και παλαιότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για την οποία αναμένεται να υπάρξουν αντιδράσεις.

Η κυβερνητική πρόταση εξάλλου θα περιλαμβάνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την Παιδεία και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, του άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών.

Άλλες πληροφορίες αναφέρονται σε πρόταση για αλλαγή στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, που θα είναι εξαετής και δεν θα επιτρέπεται επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα.

Τα δεδομένα για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Υπενθυμίζεται ότι η τωρινή Βουλή είναι η προτείνουσα τις αλλαγές και η επόμενη θα είναι Αναθεωρητική. Για να περάσει κάποια από τις προτάσεις θα πρέπει να εγκριθεί από την παρούσα Βουλή με 151 ή 180 ψήφους βουλευτές.

Όσες αναθεωρητικές προτάσεις συγκεντρώσουν 180 στην πρώτη φάση, στην επόμενη υιοθετούνται από πλειοψηφία 151 βουλευτών. Αντιστοίχως δεν συγκεντρώσουν 180 ψήφους, αλλά θα εγκριθούν από περισσότερους από 151 βουλευτές θα χρειαστούν στην Αναθεωρητική Βουλή να υπερψηφιστούν από την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5.