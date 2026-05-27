Ένα 10χρονο αγόρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε κανάλι, δίπλα σε οικισμό Ρομά στις Σέρρες. Σύμφωνα με πληροφορίες περίοικοι είχαν δει το παιδί να παίζει κοντά στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως η Πυροσβεστική, η οποία έστησε επιχείρηση για την ανάσυρση του αγοριού με τη συμμετοχή 9 πυροσβεστών και 3 οχημάτων. Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανάτου έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Αστυνομία.