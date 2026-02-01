Ο Αρης νίκησε τον Παναθηναϊκό και το Αλεξάνδρειο πήρε… φωτιά! Το «τριφύλλι» είχε κάκιστη εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα της κανονικής διάρκειας, έχανε με 15 πριν το τέλος, πήγε να κάνει μυθική ανατροπή, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, αλλά έχασε!

Ο Αρης, με τον Σιάο στο γήπεδο, πήρε επική νίκη, έχοντας φοβερό τον Μήτρου Λονγκ των 24 πόντων και τον Νουά των 19 και των 10 ριμπάουντ.

Ο Χουάντσο ξεχώρισε στην αρχή για τον ΠΑΟ, ο Σορτς… κουβάλησε στην προσπάθεια ανατροπής, αλλά δεν ήταν αρκετοί.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Αταμάν αποβλήθηκε, καθώς μπήκε στο παρκέ και επιτέθηκε σε διαιτητή.

Ντέρμπι από την αρχή

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ερνανγκόμεθ να ξεχωρίζει από πλευράς Παναθηναϊκού, αλλά με τον Αρη να παίρνει το προβάδισμα και γενικά να οδηγά με πολύ μικρές διαφορές. Οι γηπεδούχοι είχαν καλό σουτ, όμως η περιόδος ολοκληρώθηκε στο 22-23.

Το πρώτο πραγματικά καλό διάστημα του Παναθηναϊκού ανέβασε τη διαφορά στους οκτώ, όμως ο Αρης επέστρεψε με 8-0 και κορυφαίο τον Νουά. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 42-42.

Με πολύ θετικούς τους Αντετοκούνμπο και Τζόουνς, ο Αρης πήρε ένα καλό προβάδισμα, το οποίος και δεν άφηνε. Οι γηπεδούχοι έπαιζαν καλύτεροι άμυνα, οι πράσινοι είχαν άσχημα σουτ και η διαφορά έφτασε στους 9. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 63-56, με τον Αταμάν… έξω φρενών και το γήπεδο να έχει πάρει φωτιά.

Η διαφορά πήγε ξανά στους 9, αλλά ο Αρης δε μπορούσε να κλειδώσει το παιχνίδι, χάνοντας μεγάλα σουτ. Ωστόσο για ώρα δεν άφηνε τον Παναθηναϊκό να πλησιάσει. Το… ρολόι όμως κόλλησε στους 69 και το τριφύλλι επέστρεψε στους τέσσερις.

Με το σκορ στο 75-66, όμως, μετά το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο του Αρη, ο Αταμάν μπήκε στο παρκέ και… κυνήγησε τον έναναπό τους διαιτητές, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Εντονη αντίδραση είχε και ο Χολμς, που κλότσησε τον πάγκο και αποβλήθηκε επίσης.

Ο πανικός που δημιουργήθηκε οδήγησε τη διαφορά στους 13 μετά τις βολές του Αντζουσιτς! 79-66! Η διαφορά έφτασε στους 15 και ο Οσμάν την έκοψε στους 12 με τρίποντο, 3:30 πριν το τέλος. Ο Τούρκος το πήρε πάνω του. Νέο τρίποντο έριξε τη διαφορά ξανά στα μονοψήφια, με τον Μίλισιτς να παίρνει τάιμ άουτ.

Ανατροπή για τους πράσινους και παράταση

Ενα κλέψιμο και ένα τάιμ άουτ έριξαν τη διαφορά στους 7, με το επί μέρους να είναι 7-2. Ο Μίλισιτς πήγε σε νέο τάιμ άουτ! Ο Σαμοντούροφ σκόραρε φόλοου και έριξε τη διαφορά στους 5. Ο Αρης… έχασε τα μυαλά του. Ο Παναθηναϊκός έκλεψε ξανά τη μπάλα κοντά στο αντίπαλο καλάθι και ο Χουάντσο έκοψε στους τρεις.

Ο Αντετοκούνμπο κέρδισε βολές και τις έβαλε αμφότερες. Ο Γκραντ κέρδισε επίσης βολές και τις έχασε, όμως ο ΠΑΟ πήρε… δύο ριμπάουντ και ο Σαμοντούροφ πήρε νέες βολές. Η αστοχία συνεχίστηκε με τον νεαρό να βάζει μόνο τη μία.

Ο Σορτς έπαιξε έντονη full court άμυνα και έκανε φάουλ στον Τζόουνς και εκείνος τις έβαλε. Ο Σορτς σκόραρε για δύο και μείωσε στους τέσσερις ξανά.

Ο Αρης προσπάθησε να κερδίσει χρόνο και σούταρε άστοχα στο τέλος του δικού του ρολογιού. Ο Σορτς επιτέθηκε ξανά στον Τζόουνς και κέρδισε βολές, που έβαλε τη μία και μείωσε στο σουτ. Οι γηπεδούχοι έχασαν ξανά τη μπάλα και ο Χουάντσο έβαλε τρίποντο που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση! Από το 81-66 στο 87-87!

Θρίλερ και στην παράταση

Παρότι ο ΠΑΟ είχε την ψυχολογία, ο Αρης μπήκε καλύτερα στην παράταση με τέσσερις πόντους. Με το σκορ στο 91-88, ο Αρης βρήκε τρίποντο μετά από ώρα με τον Μήτρου Λονγκ. Ο Αντζουσιτς έκλεψε στην άμυνα και κέρδισε βολές. Η διαφορά πήγε στους επτά!

Με βολές, ο ΠΑΟ μείωσε στους πέντε και έβγαλε την άμυνα για να βάλει νέες βολές και να κόψει στους τρεις. Ο Λονγκ έβαλε μεγάλο σουτ και ανάγκασε τον Σερέλη να πάρει τάιμ άουτ.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, έβαλε τεράστιο τρίποντο με τον Ρόγκα για να κόψει στους δύο! Ο Μποχωρίδης, ωστόσο, δε το άφησε αναπάντητο! Με δικό του τρίποντο έκανε το 100-95 και ο Αρης έβγαλε την άμυνα, κερδίζοντας και βολές στην επίθεση. Ο Αντετοκούνμπο τις έχασε!

Μετά από λάθη των δύο ομάδων, ο Γκραντ έκανε νέο φάουλ και ο Νουά τις έβαλε. Ο Γκραντ αστόχησε σε ετρίποντο και το ματς τελείωσε!