Σαρωτικό είναι το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. Στον Αγιόκαμπο Λάρισας θάλασσα και στεριά έγιναν ένα, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους.

Ο παραλιακός οδικός άξονας έχει διακοπεί κατά τόπους, κυρίως στα σημεία όπου εκβάλουν ρέματα, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Μηχανήματα έργου ξεκίνησαν τον καθαρισμό του δρόμου στο παραλιακό μέτωπο, καθώς τα φερτά υλικά σκέπασαν την ακτογραμμή.

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν απελπισμένοι, καθώς είναι η τρίτη φορά που καταστρέφονται οι περιουσίες τους.

Αναφορές υπάρχουν και για πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις σε διάφορα σημεία του δήμου Αγιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί τραυματισμοί.

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α. α. 3/2026 που εκδόθηκε το Σάββατο 31-01-2026 στις 10:30 π.μ. με κόκκινη προειδοποίηση επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

δ. Στην Αττική έως αργά τη νύχτα σήμερα Κυριακή.

Β. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

Σοβαρές ζημιές σε νησιά

Η κακοκαιρία έπληξε σοβαρά τα νησιά του Αιγαίου, με τη Σαντορίνη και τη Λήμνο να μετατρέπονται σε χειμάρρους, ενώ ισχυρά φαινόμενα καταγράφηκαν και στην Κρήτη. Χείμαρροι παρέσυραν τα πάντα ενώ οι καταιγίδες και το χαλάζι προκάλεσαν καταστροφές.

Στη Λήμνο η νεροποντή πλημμύρισε τους δρόμους της Μύρινας, εγκλωβίζοντας κατοίκους και οχήματα.

Στα χωριά της Σαντορίνης καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους.

Η Γαύδος παραμένει αποκλεισμένη για 16η ημέρα.

Κατέρρευσε γέφυρα στη Σάμο

Σφοδρή ήταν η βροχόπτωση και στη Σάμο.

Οι ισχυρές βροχές οδήγησαν ήδη στην κατάρρευση της πρώτης γέφυρας στον Μεσόκαμπο, ενώ σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία λόγω φερτών υλικών και συσσώρευσης υδάτων.

Στην παραλιακή λεωφόρο του Βαθέος η θάλασσα βγήκε στη στεριά, ενώ ιδιαίτερα επικίνδυνη παραμένει η μεγάλη στροφή προς Πυθαγόρειο, μετά τον «Πρωτέα».

Εγκλωβισμένοι σε καταφύγιο της Δράμας 100 επισκέπτες

Με ασφάλεια ολοκληρώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα, οι οποίοι χρειάστηκε να παραμείνουν επί ώρες στο καταφύγιο και το σαλέ, εν μέσω χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων, που άγγιζαν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όπως γνωστοποίησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός σύμβουλος Αργύρης Πατακάκης, αρμόδιος για το χιονοδρομικό κέντρο.

Σύμφωνα με τον κ.Πατακάκη, το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν επτά-οκτώ αυτοκίνητα χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες και χειμερινά λάστιχα «κόλλησαν» στην κάθοδο προς τη Δράμα, με αποτέλεσμα να κλείσουν τον δρόμο και περίπου 40 οχήματα να μη μπορούν να περάσουν από το σημείο, ώστε να αναχωρήσουν από το χιονοδρομικό κέντρο. Τη διαδικασία του απεγκλωβισμού δυσχέραναν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, καθώς «δύο λεπτά αφότου το εκχιονιστικό καθάριζε τον δρόμο, ο αέρας τον σκέπαζε εκ νέου με χιόνι», όπως επισήμανε ο κ.Πατακάκης, σύμφωνα με τον οποίο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χιονοδρομικό, «οι επισκέπτες ήταν ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και με ζεστά ροφήματα».

Έκλεισε το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά

Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα, επιβάτες αυτοκινήτων, που βρίσκονταν στον δρόμο προς το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά Σερρών, κάλεσαν το 112, καθώς λόγω της έντονης χιονόπτωσης δεν μπορούσαν να κατέβουν από το βουνό. Στο σημείο έσπευσαν εκχιονιστικό μηχάνημα, όχημα-«αλατιέρα» και η Πυροσβεστική, που βοήθησαν στην ομαλή κάθοδο των οχημάτων.

Μάλιστα, το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά έκλεισε περίπου μια ώρα νωρίτερα, στις 14.00, ενώ νωρίτερα σταμάτησε για σήμερα τη λειτουργία του και το σαλέ. Με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γύρω στις 16.00, ο ΕΟΣ Σερρών καλούσε τους εκδρομείς να αποφεύγουν την άνοδο στο βουνό, ειδικά αν δεν μπορούσαν να βάλουν αλυσίδες στο όχημά τους.

Προβλήματα και στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη σφοδρός άνεμος προκάλεσε ζημιές στο κέντρο της πόλης.

Στον Χορτιάτη υπήρξε επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός οδηγού, ο οποίος κινδύνευσε να πέσει σε ρέμα με το αυτοκίνητό του.

Μέχρι τις 13:00 στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας η Πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει σε 52 περιπτώσεις κοπής δέντρων, 32 περιπτώσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων και σε τέσσερις για αντλήσεις υδάτων. Τα περισσότερα αυτά από τα περιστατικά αφορούσαν σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην οδό Δανιόλου, στην περιοχή Χαριλάου, στέγαστρο από το εγκαταλειμμένο συγκρότημα «Αλυσίδα» έπεσε επάνω σε κολώνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να διακοπεί το ρεύμα στην περιοχή και να κλείσει ο δρόμος μέχρι τα συνεργεία να απομακρύνουν το στέγαστρο και να αποκαταστήσουν την βλάβη.

Στο Διαλεχτό Τρικάλων η στάθμη του Πηνειού έχει ανέβει σε οριακό επίπεδο φέρνοντας στους κατοίκους μνήμες από τον «Daniel».

Στον Ασπρόβαλτο Τρικάλων από την καταιγίδα πλημμύρισαν γεωργικές εκτάσεις ενώ ισχυροί άνεμοι σάρωσαν την Κρήτη.

Σε συναγερμό η Αττική

Οι δρόμοι της Βάρης που επλήγησαν από την πλημμύρα της 21ης Ιανουαρίου, 11 μέρες μετά ακόμα θυμίζουν έναν τεράστιο λασπότοπο.

Ο δήμος Βάρης έχει τοποθετήσει στην οδό Ολύμπου τσουβάλια με άμμο για να εμποδίζουν την ορμή του ρέματος καθώς σε κάθε νεροποντή όλο αυτό το νερό κατευθύνεται μέσα στον οικισμό.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην Αττική καταγράφηκαν κυρίως στη Δυτικά και τη Βορειοανατολικά.

Πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, στην Αττική αναμένονται βροχές έως αργά το βράδυ της Κυριακής.

Ισχυρές καταιγίδες μέσα στη νύχτα αναμένονται επίσης σε Κυκλάδες, νησιά ΒΑ και Ανατολικού Αιγαίου, νότια Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Δευτέρα, στα ανατολικά και τα νότια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τις πρωινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Τρίτη 3/2

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες αναμένονται την Τρίτη, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα βαθμιαία 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Τετάρτη 4/2

Την Τετάρτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία και από αργά το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν σε όλα τα ηπειρωτικά καθώς και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 με 8 και από τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Κ.Μακεδονία: Πού χρειάζονται αλυσίδες και πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Απαραίτητη είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξαιτίας της χιονόπτωσης, ενώ η κίνηση των οχημάτων έχει διακοπεί προσωρινά σε άλλα, λόγω συγκέντρωσης υδάτων στους δρόμους από την έντονη βροχόπτωση.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει προσωρινά διακοπεί στα εξής σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας:

Στην Ημαθία, στο 13,1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Βέροιας-Δασκίου, σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας-Λαζοχωρίου και σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου-Ταγαροχωρίου.

Στο Κιλκίς, από το 43ο έως το 50ό χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω των οικισμών Άσπρου και Αξιοχωρίου.

Στην Πιερία, σε ιρλανδική διάβαση εντός του Πλαταμώνα (ρέμα Δριμπίνα) και σε ιρλανδική διάβαση εντός της Λεπτοκαρυάς (ρέμα Καντίρ).

Στη Χαλκιδική, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μ. Παναγιάς-Γοματίου, λίγο μετά το 1ο χιλιόμετρο της αγροτικής οδού Γοματίου-Δεβελικίου, στο 1ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών-Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και σε ιρλανδική διάβαση σε δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος. Επίσης, στο 1ο χλμ Ορμύλιας-Βραστάμων, στο 2ο χλμ Μεταμόρφωσης- Μεταγγιτσίου και στις ιρλανδικές διαβάσεις στον οικισμό Αγίων Αναργύρων, στο ρέμα «Κάρβουνο» στη δημοτική οδό Γεωπονικών- Σωζόπολης και στο ρέμα Λακκώματος, στο 1ο χιλιόμετρο Λακκώματος-Αγίου Παύλου.

Την ίδια ώρα, απαραίτητες ήταν, σύμφωνα με τις Αρχές, οι αντιολισθητικές αλυσίδες για οχήματα που κινούνταν σε εξής σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας: