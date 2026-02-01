Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 3-0 της Κηφισιάς στη Λεωφόρο στο ντεμπούτο του Σαντίνο Αντίνο με την πράσινη φανέλα. Ο Τετέι άνοιξε το δρόμο για τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην παλιά του ομάδα, την Κηφισιά, στο γήπεδο της Λεωφόρο.

Οταν οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες (κόκκινη ο Πέτκοφ στο 63′), οι αλλαγές του Μπενίτεθ, Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα, σκόραραν λίγο μετά την είσοδό τους και κλείδωσαν το τρίποντο (3-0). Θετικό το ντεμπούτο του Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του ξεκινώντας στην αρχική ενδεκάδα.

Η Κηφισιά απείλησε στο 7′ με μία κεφαλιά του Ποκόρνι έπειτα από κόρνερ, με τον Τετέι να αποκρούει. Ο μέτριος Παναθηναϊκός βρήκε δίχτυα στο 21′ με ένα γκολ που έφερε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του Τετέι.

Το πρώτο «πράσινο» γκολ του και, μάλιστα, απέναντι στην πρώην ομάδα του, ήρθε με δική του ατομική προσπάθεια και πλασέ, ύστερα από συνεργασία με τον Αντίνο. Ο Τετέι προσπάθησε να ξανασκοράρει στο 32′ με εντυπωσιακό γυριστό που πέρασε άουτ, ενώ στο 44′ ένα μακρινό πλασέ του Πόμπο κατέληξε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Καθάρισαν οι αλλαγές

Αμανί (53′) και Πόμπο (54′) απείλησαν για την Κηφισιά, προτού ο Κοντούρης (59′) πράξει αναλόγως στην απέναντι εστία. Η Κηφισιά έμεινε με 10 παίκτες στο 63′ λόγω αποβολής του Πέτκοφ για σκληρό φάουλ στον Σιώπη, ο οποίος λίγο αργότερα αποχώρησε τραυματίας.

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καθαρίσει το ματς για αρκετή ώρα, ώσπου στο 81′, ύστερα από καλοζυγισμένη μακρινή μπαλιά του Καλάμπρια στην πλάτη της άμυνας των φιλοξενούμενων, ο νεοεισελθών Σφιντέρσκι κλείδωσε με πλασέ τη νίκη της ομάδας του.

Τρία λεπτά αργότερα, από ωραία πάσα του Μπακασέτα, ο Σφιντέρσκι έκανε το γύρισμα, η μπάλα βρήκε στον Έμπο και στρώθηκε στον Τσέριν, ο οποίος έκανε το σουτ, ο Ραμίρες απέκρουσε και στην επαναφορά ο νεοεισελθών Ταμπόρδα έγραψε το τελικό αποτέλεσμα.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης (68′ Μπακασέτας), Σάντσες, Κοντούρης (80′ Τσέριν), Παντελίδης (58′ Ζαρουρί), Τετέι (79′ Σφιντέρσκι), Αντίνο (80′ Ταμπόρδα).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Μαϊντάνα (61′ Κονατέ), Ούγκο Σόουζα, Ποκόρνι (11′ Πέτκοφ), Έμπο, Πέρεθ (46′ Αμανί), Πόμπο, Ζέρσον Σόουζα, Χριστόπουλος (46′ Αντόνισε), Μίγιτς (56′ Θεοδωρίδης).