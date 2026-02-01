Στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια επτά ομάδων του Δικεφάλου, ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό στο πρώτο εντός έδρας ματς μετά το συγκλονιστικό περιστατικό, επικρατώντας με σκορ 4-1.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ, με τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο να τιμάει με το δικό του τρόπο τα «αετόπουλα». Η σιωπή κατά την είσοδο των δύο ομάδων ήταν… εκκωφαντική, με τα μόνα συνθήματα να είναι για τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους.

Οι «ασπρόμαυροι» επέβαλαν το δικό τους ρυθμό από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και μόλις στο 5ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον Ντεσπόντοφ να κάνει τη σέντρα και τον Γερεμέγεφ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, πετυχαίνοντας το πρώτο του τέρμα με την ομάδα. Τρία λεπτά αργότερα, οι ρόλοι άλλαξαν, με τον Σουηδό αυτή τη φορά να πασάρει για τον Βούλγαρο ο οποίος με προβολή έκανε το 2-0. Στο 12ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν στο σκορ, με τον Φέλτες να κάνει το 2-1 με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ.

Οι παίκτες του Δικεφάλου ωστόσο δεν σταμάτησαν και στο 19’ ο Ντεσπόντοφ και πάλι έκανε τη σέντρα, ο Γερεμέγεφ πηρε την πρώτη κεφαλιά με τον Πέλκα να κάνει εξαιρετικό γυριστό σουτ στέλνοντας και αυτός στα δίχτυα τη μπάλα. Επτά λεπτά αργότερα, ήταν η ώρα του Βολιάκο να γράψει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, καθώς μετά από εκτέλεση φάουλ του Πέλκα με προβολή έκανε το 4-1.

Το 27’ τα πάντα σταμάτησαν, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να κάνουν το απόλυτο pyroshow ώστε να πουν το δικό τους αντίο στους συνοπαδούς τους. Ο Δικέφαλος συνέχισε να πιέζει, έχοντας ευκαιρίες με τους Γερεμέγεφ και Ντεσπόντοφ, με το ημίχρονο να τον βρίσκει μπροστά στο σκορ με 4-1.

Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και αντικαστάθηκε.

Ο ρυθμός έπεσε στο δεύτερο μέρος, με τους γηπεδούχους να έχουν την κατοχή, χωρίς ωστόσο να δημιουργούν κάποια αξιοσημείωτη ευκαιρία.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης (78’ Μπιάνκο), Κωνσταντέλιας (45’ Χατσίδης), Πέλκας (67’ Μύθου), Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ (78’ Τάισον). Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γεωργιάδης (87′ Τόλιος), Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Δοϊρανλής (66’ Σαλάμ), Τεϊσέιρα, Ριέρα (76’ Μπιλέ), Καρέλης (46’ Μασκανάκης).