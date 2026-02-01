Εγκλωβισμένοι στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού βρίσκονται περίπου 100 επισκέπτες, ανάμεσα στους οποίους και οικογένειες με παιδιά. Όπως μεταδίδει το alpha-news.gr στην περιοχή υπάρχει έντονη χιονόπτωση και ισχυροί άνεμοι που αγγίζουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος για το Χιονοδρομικό Κέντρο του Φαλακρού Αργύρης Πατακάκης ανέφερε ότι το πρόβλημα του εγκλωβισμού των επισκεπτών οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια αυτοκίνητα που δεν είχαν το απαραίτητο εξοπλισμό «κώλυσαν» στην κάθοδο τους προς τη Δράμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω του απεγκλωβισμού τους.Τουριστικός Οδηγός

Αυτή τη στιγμή στο Φαλακρό βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο, «οι επισκέπτες είναι ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα ξεκινήσει η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους» ανέφερε ο κ. Πατακάκης.