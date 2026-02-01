Σοβαρά προβλήματα σε όλη τη χώρα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει από τα ξημερώματα όλη τη χώρα. Ηδη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο καιρού θέτοντας σε «κόκκινο« συναγερμό αρκετές περιοχές της χώρας συμπεριλαμβανόμενης της Αττικής έως το βράδυ.

Η σφοδρή κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και ζημιές. Στη Λάρισα ρέμα υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο Αγιόκαμπος. Στην Καλαμάτα δρόμοι έχουν μετατραπεί σε «θάλασσες» και ολόκληρες περιοχές έχουν «θαφτεί» στις λάσπες, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί πολλές πτώσεις δέντρων.

Μέχρι στιγμής στην Αττική, η οποία δέχτηκε το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας τα ξημερώματα, δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, όπως τουλάχιστον προκύπτει από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

Το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας αναμένεται σύμφωνα με τις προβλέψεις τις απογευματινές ώρες, σήμερα Κυριακή. Στη συνέχεια η κακοκαιρία θα κινηθεί ανατολικά και θα πλήξει τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, μέχρι και αύριο Δευτέρα 2-2-2026.

«Μένουν άλλες 24 ώρες»

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι η κακοκαιρία συνεχίζεται για τουλάχιστον ένα ακόμη 24ωρο, με μεγάλα ύψη βροχής να έχουν ήδη καταγραφεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Για την Αττική προβλέπεται νέος γύρος βροχοπτώσεων από το απόγευμα, χωρίς ιδιαίτερη δυναμική.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος στη δική του ανάρτηση προειδοποιεί για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας τονίζοντας: «Μην ξεγελιέστε από το γεγονός ότι μετά τις ισχυρές πρωινές βροχές στην Αττική, πλέον υπάρχουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Από το απόγευμα σήμερα, μέχρι και αργά το βράδυ, θα σημειωθεί νέος κύκλος βροχοπτώσεων στην Αττική με κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες».

Μάλιστα ο ίδιος εφιστά την προσοχή των πολιτών στις μετακινήσεις σε περίπτωση εκδήλωσης τοπικά ισχυρών φαινομένων.

Στη Θεσσαλία ο μεγαλύτερος όγκος νερού

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης ο καιρός είναι σε πλήρη συμφωνία με τα προγνωστικά στοιχεία. Μάλιστα όπως επισημαίνει ο ίδιος ο μεγαλύτερος όγκος νερού μέχρι στιγμής έχει πέσει στη Θεσσαλία.

Ειδικά για την Αττική όπως επισημαίνει «αν επαληθευτεί η προβλεπόμενη από τα προγνωστικά μας συστήματα πορεία του βαρομετρικού χαμηλού, περιμένουμε μια σύγκρουση βόρειου με νότιο άνεμο τις πρώτες βραδινές ώρες (δημιουργία ζώνης σύγκλισης), που θα οδηγήσει σε ένα σύντομο αλλά έντονο πέρασμα βροχών και καταιγίδων (χαρακτηριστικά περάσματος μετώπου) που είναι δυνατόν να δώσει για λίγο και χαλάζι».