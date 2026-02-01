Αρκετά προβλήματα έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα. Οι έντονες χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές οδήγησαν τις Αρχές στο κλείσιμο δρόμων. Χαρακτηριστικά είναι τα προβλήματα στις Σέρρες όπου 15 οχήματα εγκλωβίστηκαν στο προς το Λαϊλιά.

Η πυροσβεστική πραγματοποίησε επιχείρηση με 3 οχήματα και έξι άντρες, από ένα όχημα της ΕΜΟΔΕ με 6 πυροσβέστες, 3 οχήματα της ΕΛΑΣ και οχήματα της Περιφέρειας. Η έντονη κακοκαιρία και η αυξημένη παρουσία επισκεπτών, που ανέβηκαν για σκι και αναψυχή, οδήγησαν τους υπευθύνους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να διακόψουν τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου μία ώρα νωρίτερα, για λόγους ασφαλείας.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΕΟΣ Σερρών επισημαίνει ότι «η ανάβαση στο βουνό πρέπει να γίνεται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες».

Προβλήματα στην κεντρική Μακεδονία

Η κακοκαιρία που σαρώνει τις τελευταίες ώρες μεταξύ άλλων και την Κεντρική Μακεδονία, έχει προκαλέσει προβλήματα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Το 112 μάλιστα έχει ηχήσει σε περιοχές της Ημαθίας, της Πιερίας και της Πέλλας.

Εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και

σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Χαλκιδική

στο 1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και

σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.

Λόγω χιονόπτωσης, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

από το 91 έως το 97 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης,

από το 18 έως το 26 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου,

στην επαρχιακή οδό Νάουσας – Σελίου από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και

στη δημοτική οδό Νάουσας – 3/5 Πηγαδίων από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο 3/5 Πηγαδίων

Πέλλα

στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο "ΒΟΡΑΣ" και

στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο "ΒΟΡΑΣ".

Πιερία