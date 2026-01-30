Μετά τη μεγάλη του πρόκριση, ο Ολυμπιακός θα μάθει και την αντίπαλό του στα νοκ-άουτ play offs του Champions League.

Οι Πειραιώτες τερμάτισαν στη 18η θέση της League, έτσι θα αντιμετωπίσουν μια εκ των ομάδων που τερμάτισαν στην 15η και 16η θέση. Αυτό σημαίνει ότι οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Αταλάντα και Λεβερκούζεν.

Μάλιστα, ο Ολυμπιακός γνωρίζει και τους πιθανούς αντιπάλους για τη συνέχεια. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εάν προκριθεί, τότε θα αντιμετωπίσει μια εκ των Άρσεναλ και Μπάγερν.

Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή (30/1, 13.00) στη Νιόν και θα μεταδοθεί από το MEGA News. Τα ματς θα γίνουν 17-18/2 και 24-25/2, με το πρώτο στο Φάληρο και το δεύτερο στην έδρα του αντιπάλου.