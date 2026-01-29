Η ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα του DNA που έχει ο σύλλογος του Πειραιά. Οι ερυθρόλευκοι δεν σταμάτησαν να παλεύουν για να πάρουν αυτό που άξιζαν σύμφωνα με την εικόνα τους στον αγωνιστικό χώρο και τελικά δικαιώθηκαν.

Μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές η πρόκριση στην επόμενη φάση φάνταζε δύσκολη υπόθεση. Η χρονιά ξεκίνησε με την ισοπαλία κόντρα στην Πάφο και ακολούθησαν οι ήττες από Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα. Στη συνέχεια ήρθε νέα ισοπαλία απέναντι στην Αϊντχόφεν και η νέα ήττα από τη Ρεάλ. Κάπως έτσι μετά από πέντε αγωνιστικές οι ερυθρόλευκοι είχαν δύο βαθμούς στο «σακούλι» τους.

Η συγκομιδή δεν καθρέπτιζε την εικόνα που είχαν οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ στον αγωνιστικό χώρο. Οι εμφανίσεις του Ολυμπιακού δεν συνοδεύτηκαν με τα ανάλογα αποτελέσματα και έτσι στα τέλη Νοεμβρίου ήταν με την πλάτη στον τοίχο.

Το θρυλικό 3/3 που έδωσε την πρόκριση

Κανένας όμως στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού δεν έπαψε να ονειρεύεται την πρόκριση. Ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του συνέχισαν να δουλεύουν και οι κόποι τους ανταμείφθηκαν.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν μια ξεκάθαρη αποστολή. Για να είναι σίγουροι πως θα περάσουν στην επόμενη φάση χρειάζονταν τρεις νίκες ή σε απλά μαθηματικά να φτάσουν τον μαγικό αριθμό 11.

Το πρόγραμμα μόνο ευνοϊκό δεν ήταν. Ωστόσο οι ερυθρόλευκοι απέδειξαν ότι μπορούν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Πέρασαν από την παγωμένη Αστάνα επικρατώντας 1-0 της Καϊράτ. Στη συνέχεια επιβλήθηκαν της Λεβερκούζεν με 2-0 στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Τι απέμενε; Ο τελικός στο Άμστερνταμ. Με χιλιάδες οπαδούς στο πλευρό τους οι ερυθρόλευκοι έπαιξαν την πρόκριση απέναντι στον Άγιαξ. Το αποτέλεσμα; Με μεγάλη εμφάνιση ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 και πρόσθεσε μία ακόμα μεγάλη βραδιά στην ένδοξη ιστορία τους.

Ο Ολυμπιακός όλα τα μπορεί

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Champions League. Και τώρα τι; Την Παρασκευή οι ερυθρόλευκοι θα μάθουν τον επόμενο αντίπαλό τους.

Είτε αυτή είναι η Αταλάντα, είτε η Λεβερκούζεν μικρή σημασία έχει. Καμία από τις δύο δεν τρομάζει την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Οι Ιταλοί φιγουράρουν στην 7η θέση της Serie A. Ο Ραφαέλε Παλαντίνο έχει δημιουργήσει ένα νεανικό σύνολο το οποίο χρειάζεται προσοχή. Σίγουρα ξεχωρίζει η τετράδα που δημιουργούν από τη μέση και μπροστά οι Έντερσον, Λουκμαν, Ντε Κετελάρε και Σκαμάκα.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός την Λεβερκούζεν την ξέρει καλά. Πριν από λίγες ημέρες την αντιμετώπισε και τη νίκησε στον Πειραιά. Φυσικά οι συνθήκη των δύο αναμετρήσεων είναι διαφορετική.

Όπως και να έχει ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του έχουν αποδείξει ότι μπορούν να τα καταφέρουν κόντρα σε όλους.