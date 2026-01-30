Έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί σε ηλικία 69 ετών ο δήμαρχος Φιλιατών, Βασίλης Τζίγκος. Σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου και νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Η κηδεία του θα τελεστεί στους Φιλιάτες, όπου διετέλεσε δήμαρχος μέχρι σήμερα, ενώ η ταφή θα γίνει στο χωριό Πόβλα, τον τόπο καταγωγής του σύμφωνα με το epirusgate.gr.

Κατά τις επόμενες ώρες αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από τον Δήμο Φιλιατών με λεπτομέρειες για την ημέρα και την ώρα της εξόδιου ακολουθίας, καθώς και για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την αναπλήρωση στη διοίκηση του Δήμου.