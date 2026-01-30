Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Ενα πεντάχρονο παιδί κατέληξε ξαφνικά μετά από συμπτώματα ίωσης που παρουσίαζε τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με το e-evros.gr.

Οι αρχικές εξετάσεις και η νεκροψία στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης δεν έδωσαν σαφή απάντηση για τα αίτια του θανάτου.

Το χρονικό της τραγωδίας με τον 5χρονο

Το παιδί είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου όταν έχασε τις αισθήσεις του, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλλει προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα.

Για τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου, ελήφθησαν ιστολογικά δείγματα που στάλθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για περαιτέρω διερεύνηση.

Οι γονείς του παιδιού, στρατιωτικοί, είναι γνωστοί στην τοπική κοινωνία και υπηρετούν στην περιοχή του Έβρου.