Στο άνδρο του παπανδρεϊσμού, την Πάτρα, ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε τη δεύτερη κεντρική του ομιλία, εξαπολύοντας εκ νέου δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης.

Ο πρώην Πρωθυπουργός αναγνώρισε την επιτακτική ανάγκη για πολιτική αλλαγή, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα απαιτεί μια ισχυρή προοδευτική παράταξη με μια σαφή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Μιλώντας με έμφαση για τις επόμενες εκλογές, κάλεσε τους πολίτες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν μια κυβέρνηση που, όπως είπε, χρειάζεται έναν ισχυρό και ικανό αντίπαλο, ώστε να φέρει την πραγματική αλλαγή στον τόπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αρχή της εκδήλωσης, παρενέβη ο Απόστολος Νεμουτιάνος, εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων Ερυμάνθου, δίνοντας το στίγμα της κοινωνικής επικαιρότητας και των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Ο Τσίπρας ξεκίνησε την ομιλία του τονίζοντας ότι η «Ιθάκη» δεν είναι απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά «ένα βιβλίο που θέλει να σκιαγραφήσει, έστω και σε αδρές γραμμές, τη ρότα του αύριο». «Είναι το ωραίο ταξίδι», όπως είπε, παραφράζοντας τον Καβάφη, τονίζοντας ότι η υπεράσπιση της δημοκρατίας και η σύγκρουση με τα «ιερατεία του κοινωνικού κυνισμού» αποτελούν στοιχεία του ταξιδιού της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Τσίπρας, όπως ανέφερε, αφιέρωσε χρόνο και κόπο για να γράψει το βιβλίο του. «Η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας ως προϋπόθεση όχι μόνο για να κατανοήσουμε το χθες, αλλά και για να εξηγήσουμε το σήμερα και να σχεδιάσουμε το αύριο», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αναγνώρισης της ιστορικής αλήθειας.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από το βιβλίο του ως μια προσπάθεια αποδόμησης των πολιτικών του και του έργου της κυβέρνησής του. Όπως είπε, «το κύμα της πολεμικής, της εμπάθειας και της συκοφάντησης για το βιβλίο δεν σηκώθηκε μόνο γιατί αυτό καταρρίπτει τους μύθους τους για το παρελθόν, αλλά και γιατί, κυρίως, τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο». Ο Τσίπρας χαρακτήρισε τη στασιμότητα και την απάθεια που επιθυμούν οι πολιτικοί του αντίπαλοι ως «βάλτο» και την αντιπαρατέθηκε με το ταξίδι της Ιθάκης, το οποίο, σύμφωνα με εκείνον, «απειλεί τη στασιμότητα».

Επέμεινε ότι η «Ιθάκη» δεν αφορά μόνο το παρελθόν αλλά «ένα ταξίδι που ετοιμάζεται για το μέλλον», κάτι που «φοβίζει το κατεστημένο», το οποίο, όπως είπε, προσπαθεί να αποδομήσει το βιβλίο. «Το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους», ανέφερε, παραφράζοντας μια γνωστή φράση.

«Αυτά έγιναν, τελειώσανε», είπε αναφερόμενος στην ιστορική αναδρομή του παρελθόντος. Ωστόσο, συνέχισε, τα γεγονότα του παρελθόντος έχουν απόλυτη σχέση με το σήμερα και το αύριο. Για τον Τσίπρα, η αναγνώριση των πολιτικών επιτυχιών και λαθών της δικής του κυβέρνησης, αλλά και των κυβερνήσεων των προηγούμενων ετών, είναι απαραίτητη για τη χάραξη της πορείας της χώρας στο μέλλον. «Έχουν σχέση με το σήμερα και το αύριο ότι οι γόνοι και τα τζάκια βύθισαν τη χώρα στην κρίση και τη χρεοκοπία, ενώ εμείς την οδηγήσαμε στην ασφάλεια και τη δημοκρατική κανονικότητα», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη διακυβέρνησή του, σημείωσε ότι παρά τις δυσκολίες και τις θυσίες του ελληνικού λαού, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να διαχειριστεί την οικονομική κρίση και να βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο. Αντιθέτως, καταλόγισε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη «διαρκή αδιαφορία για τη ζωή των πολλών» και επιβολή «καταστροφικών δογμάτων ενός άγριου νεοφιλελευθερισμού», ενώ κατήγγειλε τη διαφθορά και την ανικανότητα της κυβέρνησης να προστατεύσει τα συμφέροντα του λαού.

Κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ο Τσίπρας επιτέθηκε στη σημερινή κυβέρνηση για τις πολιτικές της και τα σκάνδαλα που έχουν βγει στο φως, όπως η υπόθεση των υποκλοπών, το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σχολιάζοντας την οικονομική πολιτική, χαρακτήρισε τη χώρα «βάλτο διαφθοράς» και κατηγόρησε τη κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει το κράτος σε μηχανισμό εξυπηρέτησης συμφερόντων. Αναφέρθηκε ειδικά στους «χορτασμένους των κολεγίων», οι οποίοι, σύμφωνα με εκείνον, εκμεταλλεύονται τη δημόσια περιουσία και οδηγούν τη χώρα στην παρακμή.

Νέο αίτημα Τσίπρα για «πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης»

Ο Τσίπρας έκλεισε την ομιλία του καλώντας σε μια ριζική πολιτική αλλαγή, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε μια πορεία δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης. «Η κοινωνία χρειάζεται ένα σοκ εμπιστοσύνης», είπε, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ένα νέο πολιτικό κίνημα που θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί στην «ασυδοσία του μεγάλου πλούτου και τον εναγκαλισμό του με την πολιτική εξουσία».

Κάλεσε τους πολίτες να ενωθούν και να αγωνιστούν για μια Ελλάδα «που θα μας αξίζει», τονίζοντας την ανάγκη να οικοδομηθεί μια νέα πολιτική παράταξη, η οποία θα στηρίξει τις δυνάμεις της προόδου και θα ανατρέψει τους αρνητικούς συσχετισμούς της πολιτικής σκηνής.

Ο Τσίπρας αναφέρθηκε στην ανάγκη για την αναγέννηση του προοδευτικού κινήματος και τη συνεργασία με τους πολίτες για να ανατραπεί η υπάρχουσα κατάσταση. «Με πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης των πολιτών», είπε, «μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δυνάμεις αφύπνισης και αντίστασης». Κλείνοντας, τόνισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια «δημοκρατική-προοδευτική παράταξη» που θα μπορέσει να ανταγωνιστεί τη Δεξιά και να φέρει την αλλαγή.

Οι παρεμβάσεις των συμμετεχόντων

Ο Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» του Δήμου Πατρέων και πρώην Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, αναφέρθηκε στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού ως «πολιτική μαρτυρία ευθύνης και αυτοκριτικής». Όπως εξήγησε, το βιβλίο αποτελεί μια αναλυτική εξιστόρηση γεγονότων, διλημμάτων και επιτυχιών που πέτυχε ο ίδιος και η κυβέρνησή του, ενώ τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε το πολιτικό θάρρος να κρίνει πρώτος τον εαυτό του και τους συνεργάτες του. «Με την «Ιθάκη» του, ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τη συζήτηση για το ποια χώρα θέλουμε, ποιοι θέλουν να μας κυβερνούν και με ποιες αξίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αϊβαλής.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, κατά την παρέμβασή της αναφέρθηκε στις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και η κοινωνία, επισημαίνοντας μια σημαντική διαφοροποίηση από το παρελθόν. «Ενώ κάποτε οι διακρίσεις εκδηλώνονταν από το κράτος διά της πράξης, πλέον οι διακρίσεις εκδηλώνονται διά της παράλειψης», τόνισε. Σχολίασε μάλιστα ότι στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται η προσπάθεια που έγινε το 2015 για τη χαρτογράφηση του φαινομένου της φτώχειας, βάσει ενός ολιστικού σχεδιασμού. Αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή μείωση του ποσοστού κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στα παιδιά, το οποίο μειώθηκε από το 37,8% το 2015 στο 30% κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών, τονίζοντας ότι αυτή η μείωση ήταν αποτέλεσμα της πολυδιάστατης διαχείρισης του προβλήματος.

Η κ. Κουφονικολάκου υπογράμμισε επίσης τη σημασία των μέτρων που υιοθετήθηκαν, τα οποία αποτελούν ορόσημα μέχρι και σήμερα. Ανέφερε τη νομοθεσία του 2015, όπως ο νόμος 4320/2015, ο οποίος περιλάμβανε ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, με μέτρα για τη στέγαση, τη σίτιση, την παροχή ρεύματος και την προστασία της πρώτης κατοικίας, εστιάζοντας στην αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης με μια βαθιά πληγωμένη κοινωνία.

Ο Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, υπογράμμισε ότι στο τέλος του βιβλίου του ο πρώην πρωθυπουργός περιγράφει την εθνική πυξίδα για τη χώρα. Ο κ. Παππάς χαρακτήρισε την πολιτική αφήγηση του Αλέξη Τσίπρα συνολική και στοχευμένη, υπογραμμίζοντας ότι απαντά στο κρίσιμο ερώτημα: «Ποιο αναπτυξιακό μοντέλο χρειάζεται η Ελλάδα τον 21ο αιώνα;». Ειδικά σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, ενεργειακής ανασφάλειας και τεχνολογικού μετασχηματισμού, όπως ανέφερε, η συζήτηση για την αναζήτηση μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης είναι πιο επίκαιρη και σημαντική από ποτέ.

Ο κ. Παππάς εστίασε επίσης σε δύο κρίσιμα οικονομικά ζητήματα. Το πρώτο αφορά το ιδιωτικό χρέος, το οποίο χαρακτήρισε ως τη «βραδυφλεγής βόμβα» της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι οδηγεί τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα στην παρακμή. Τόνισε ότι χωρίς μια ευνοϊκή ρύθμιση για να ανασάνουν οι οφειλέτες, η χώρα θα επιστρέψει γρήγορα στα αδιέξοδα. «Το 2027 θα έχουν εξαντληθεί οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης», προειδοποίησε ο κ. Παππάς, κάνοντας λόγο για τον άμεσο κίνδυνο επαναφοράς της οικονομίας σε ασταθή κατάσταση.

Επιπλέον, ανέφερε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο συνεχώς διευρύνεται, υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Η αναγνώριση αυτών των προβλημάτων, σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτεί άμεσες και συγκεκριμένες πολιτικές δράσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά αδιέξοδα που προκαλούν τα υφιστάμενα ελλείμματα.

Ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας, κατά την παρέμβασή του αναφέρθηκε στην πολιτική διακυβέρνησηw του Αλέξη Τσίπρα και την αντιπολίτευσή του, σημειώνοντας μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική του άποψη. Όπως παραδέχτηκε, το λάθος του στην κατανόηση της πολιτικής πραγματικότητας ήταν ότι είχε επιμείνει πως η βασική αντίθεση στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, η οποία γέννησε φαινόμενα όπως ο τραμπισμός, ήταν μεταξύ λαϊκισμού και αντιλαϊκισμού. Ωστόσο, όπως εξήγησε, μέσα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πραγματική τομή που αναδεικνύεται είναι η αντίθεση μεταξύ του μεγάλου πλούτου και του κόσμου της εργασίας.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, ηθοποιός, κατά την παρέμβασή του επισήμανε τη στενή σχέση μεταξύ πολιτισμού και πολιτικής, τονίζοντας ότι «ο πολιτισμός είναι πολιτική και η πολιτική πολιτισμός, γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει πολιτικός πολιτισμός». Σχολίασε ότι αυτή η θεώρηση είναι παρούσα και στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», υπογραμμίζοντας τη σημασία του πολιτισμού ως αναγκαίο στοιχείο της σύγχρονης πολιτικής. «Ο πολιτισμός πρέπει να είναι εξωστρεφής, αυτά είναι η ανάσα μας προς τα έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ανάγκη για μια πολιτιστική πολιτική που θα αναδεικνύει τη χώρα διεθνώς και θα ενισχύει τη σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο.