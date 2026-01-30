Την τελευταία της πνοή άφησε η Κάθριν Ο’ Χάρα. Η σπουδαία καναδή ηθοποιός, κωμικός και σεναριογράφος, θεωρείται μια από τις σπουδαιότερες μορφές της σύγχρονης κωμωδίας. Η καριέρα της εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες και χαρακτηρίζεται από την ικανότητά της να δημιουργεί εκκεντρικούς, αξέχαστους χαρακτήρες.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της έμεινε γνωστή για τους ρόλους της στον Σκαθαροζούμη και το Μόνος στο σπίτι. Στον Σκαθαροζούμη υποδύθηκε την Ντέλια Ντιτζ (Delia Deetz), τη νευρωτική καλλιτέχνιδα και μητριά της Γουινόνα Ράιντερ. Είναι ο ρόλος που την έβαλε στον χάρτη του Χόλιγουντ. Στο «Μόνος στο Σπίτι» έπαιξε την Κέιτ ΜακΆλιστερ, τη μητέρα του Κέβιν με την κραυγή της όταν διαπιστώνει πως ο ξέχασε τον Κέβιν να είναι viral μέχρι και σήμερα.

Η καριέρα της απογειώθηκε ξανά σε παγκόσμιο επίπεδο με την τηλεοπτική σειρά Schitt’s Creek (2015-2020). Εκεί υποδύθηκε τη Μόιρα Ρόουζ (Moira Rose), μια ξεπεσμένη ηθοποιό σαπουνόπερας με εκκεντρική γκαρνταρόμπα (κυρίως περούκες) και μια αλλόκοτη, επιτηδευμένη προφορά που έγινε viral φαινόμενο.

Για τον ρόλο αυτό σάρωσε τα βραβεία, κερδίζοντας Emmy, Golden Globe και SAG Award. Ο χαρακτήρας της Μόιρα θεωρείται πλέον ένας από τους πιο αστείους στην ιστορία της τηλεόρασης.