Νέο τραγούδι, το οποίο τιτλοφόρησε «Streets of Minneapolis», κυκλοφόρησε χθες Τετάρτη ο Μπρους Σπρίνγκστιν. Σε αυτό, ο σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ καταφέρεται εναντίον της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του, μετά τον θάνατο δυο Αμερικανών στη μητρόπολη του αμερικανικού Βορρά από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων.

«Αντίδραση στην κρατική τρομοκρατία»

«Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και σας το παρουσιάζω σήμερα, σε αντίδραση στην κρατική τρομοκρατία που πλάκωσε στη Μινεάπολη», εξήγησε ο αστέρας της αμερικανικής ροκ μέσω Instagram.

Η Μινεάπολη στο επίκεντρο της έντασης

Η Μινεάπολη έχει πλέον μετατραπεί στο επίκεντρο της έντασης στις ΗΠΑ, μετά τη δολοφονία, το Σάββατο, του Άλεξ Πρέτι, 37 ετών, από σφαίρες ανδρών της αστυνομίας συνόρων (CBP), μερικές εβδομάδες έπειτα από την εκτέλεση της Ρενέ Γκουντ, συνομήλικής του μητέρας, από σφαίρες πράκτορα της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Ο συνθέτης και ερμηνευτής επιτυχιών όπως το «Born in the USA» τόνισε πως αφιερώνει το νέο τραγούδι «στους κατοίκους της Μινεάπολης, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη» των δυο θυμάτων.

Φωνή που επί 50 χρόνια, εκφράζει συχνά την παραμελημένη Αμερική, ο Μπρους Σπρίνγκστιν ουδέποτε δίστασε να επικρίνει τον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου «δεν καταλαβαίνει αυτή τη χώρα, την ιστορία της ή τι σημαίνει να είσαι αληθινά Αμερικανός», τόνιζε ο εμβληματικός ρόκερ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

Στίχοι – καταγγελία κατά του Λευκού Οίκου

«Ο ιδιωτικός στρατός του βασιλιά Τραμπ από το DHS», με «πιστόλια στις ζώνες», πήγε στη Μινεάπολη «να επιβάλλει το νόμο, ή αυτό το παραμύθι μας είπαν», αναφέρουν μερικοί από τους πρώτους στίχους.

«Οι ομοσπονδιακοί τραμπούκοι του Τραμπ/τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στο στήθος/μετά ακούσαμε πυροβολισμούς/κι ο Άλεξ Πρέτι έμεινε να κείτεται στο χιόνι νεκρός», συνεχίζει το τραγούδι.

«Δική μας Μινεάπολη, ακούω τη φωνή σου/καθώς τραγουδάς στη ματωμένη καταχνιά/θα θυμόμαστε τα ονόματα αυτών που σκότωσαν/στους δρόμους της Μινεάπολης», τραγουδά ο Σπρίνγκστιν.

Μια γνώριμη διαδρομή για τον Σπρίνγκστιν

Ο τίτλος του κομματιού του θυμίζει παλιότερο, πασίγνωστο τραγούδι του, το «Streets of Philadelphia», για αυτούς που ζουν με το AIDS.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει από την πλευρά του επίσης συχνά, γενικά με μειωτικό τόνο, για τον Σπρίνγκστιν, τον οποίο, όπως αναφέρει, βρίσκει «πολύ υπερτιμημένο». Ο άλλοτε αστέρας της «ριάλιτι» τηλεόρασης έχει καταφερθεί εναντίον κι άλλων διάσημων προσωπικοτήτων της μουσικής που έχουν ταχθεί εναντίον του, όπως η Μπιγιονσέ ή η Τέιλορ Σουίφτ.