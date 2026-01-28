Από μέρες έχει καταγραφεί στον αμερικάνικο Τύπο ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πολύ πιθανό στις 23 Ιανουαρίου να έπαιξε για τελευταία φορά σε αγώνα των Bucks. Ο τραυματισμός που τον έχει αφήσει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες συμπίπτει με το τέλος των ανταλλαγών στο NBA (5 Φεβρουαρίου) και η -ανέκαθεν έντονη- φημολογία για το μέλλον του έχει φτάσει σε άνευ προηγουμένου επίπεδα.

Είχε και ο ίδιος μιλήσει για τα σενάρια, χωρίς ν’ αποκλείσει το οτιδήποτε.

Επειδή πάντως ο δημοσιογράφος Sams Charania θεωρείται η πιο αξιόπιστη πηγή που κυκλοφορεί εκεί έξω, η ανάρτηση που αναλύει λεπτομερώς την κατάσταση με τον «Greek Freak» έχει δεδομένα ισχυρή βάση. Ο φημισμένος insider υποστηρίζει, επικαλούμενος αξιόπιστες πηγές από την κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου, ότι είτε μέσα στην επόμενη εβδομάδα είτε το αργότερο μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θ’ αποχωρήσει από τα «ελάφια» του Μιλγουόκι.

Πότε θα φύγει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Το έχει ζητήσει ο ίδιος προ λίγων μηνών, σε συζητήσεις με τους αρμόδιους, και πλέον η διοίκηση του οργανισμού το έχει αποδεχθεί, γνωρίζοντας ότι ελιγμούς άλλους δεν μπορεί να κάνει. Εφεξής, άλλωστε, δεν είναι σε θέση πια να του προσφέρει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ακόμη κι αν το τωρινό ρεκόρ (18-27) βελτιωθεί κι εν τέλει επιτρέψει συμμετοχή στα play-in, το δαχτυλίδι είναι ένα πολύ μακρινό όνειρο.

Ήδη τα αρμόδια επιτελεία των ενδιαφερόμενων ομάδων, είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση, έχουν τεθεί σε συναγερμό, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία, κι ετοιμάζουν την κίνησή τους ως τη λήξη της σχετικής διορίας. Επεξεργάζονται assets και κοιτούν τι τούς συμφέρει.

Τι ζητούν οι Bucks

Επειδή πάντως οι Bucks δεν βιάζονται να ικανοποιήσουν το αίτημα του 31χρονου ηγέτη τους, όλα θα εξαρτηθούν από τα ανταλλάγματα που θα τούς προσφερθούν έτσι ώστε να συναινέσουν σε οποιαδήποτε ανταλλαγή προκύψει στον ορίζοντα. Γι’ αυτό κι έχουν διαμηνύσει προς πάσα κατεύθυνση ότι ο χρόνος που θα παραχωρήσουν τον Έλληνα άσο δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα, ούτε κάνει διαφορά. Ορισμένες ομάδες τις βολεύει αυτό το σκεπτικό, άλλες πάλι, που «καίγονται», όχι.

Ο Charania εξηγεί ότι το ζητούμενο για το Μιλγουόκι είναι να εξασφαλίσει και να χτίσει το αύριο της ομάδας. Άρα θα κοιτάξει εκτός από έναν καλό παίκτη ή έναν μελλοντικό αστέρα του πρωταθλήματος να αποκομίσει και ορισμένα draft picks – τώρα ή τον Ιούνιο. Από εκείνα που ξόδεψε αφειδώς προκειμένου ν’ αποκτήσει τον Damian Lillard τον Σεπτέμβριο του 2023. Χωρίς ποτέ να εξαργυρώσει εκείνη την επένδυση.

Σε αυτήν την περίπτωση ο «πλειστηριασμός» που θα γίνει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι αναπόφευκτος. Τον θέλουν πολλοί και θα τον διεκδικήσουν σαν άλλο μήλο της έριδος.

Προφανώς και ο ίδιος θα πιέσει να καταλήξει σ’ έναν οργανισμό με στρωμένη δουλειά και δεδομένη προοπτική. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσει τις πιθανότητές του να ζωντάνεψε ξανά τις ελπίδες επανόδου στην κορυφή. Δεδομένου όμως ότι ποτέ στο παρελθόν δεν φέρθηκε με βεντετισμό απέναντι στον οργανισμό που τον πίστεψε, τού έδωσε την ευκαιρία και τον εξέλιξε, κι ο ίδιος θα θέλει τα «ελάφια» να βγουν ωφελημένα μελλοντικά από την επικείμενη αποχώρησή του.

Τι δεν αλλάζει πια; Ότι η κλεψύδρα μετρά αντίστροφα.