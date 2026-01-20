Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έριξε βόμβα αποχώρησης από τους Μιλγουόκι Μπακς. Μετά την αναμέτρηση με τους Ατλάντα Χοκς, σε ερώτηση για το μέλλον του άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Αρχικά, σε ερώτηση για τιη φημολογία που θέλει ομάδες να περιμένουν την διαθεσιμότητά του στην αγορά τόνισε: «Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Δεν μπορώ να ελέγξω τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Προσπαθώ απλώς να επικεντρωθώ στη δουλειά μου, που είναι να βγαίνω στο γήπεδο, να αγωνίζομαι και να προσπαθώ να κερδίζω τους αγώνες».

Οι δημοσιογράφοι στη συνέχεια τον ρώτησαν ευθέως εάν θα ολοκληρώσει την σεζόν ως παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να απαντά: «Δεν ξέρω, είναι κάτι που το κοιτάω μέρα με την μέρα».

Τέλος, μιλώντας για την 10η παρουσία του σε All-Star Game: «Ο νεαρός εαυτός μου αν του έλεγες ότι θα είναι 10 φορές All-Star δεν θα το πίστευε. Όταν ήρθα στην Λίγκα είχα μια συνάντηση με τους ανθρώπους των Μπακς και μου είπαν κοίτα όλους αυτούς, τον Πολ Πιρς, τον Τρέισι ΜακΓκρέιντι, είναι 10 φορές All-Star, μπορείς να γίνει και εσύ.

Ένας από τους στόχους μου σαν παίκτης ήταν να είμαι 10 φορές All-Star. Είμαι πολύ χαρούμενος, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με κρατάει πεινασμένο και που με προστατεύει σε αυτό το ταξίδι, είναι εκπληκτικό αλλά δεν σταματάει εδώ, υπάρχουν περισσότερα και δεν μπορώ να περιμένω για το επόμενο κεφάλαιο».