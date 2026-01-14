Η πορεία των Μιλγουόκι Μπακς δεν είναι η αναμενόμενη. Το ξημερώματα της Τετάρτης τα ελάφια έχασαν εντός έδρας 139-106 από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Στο ημίχρονο, με το σκορ 76-45 και έπειτα από άστοχες βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο οι φίλοι των γηπεδούχων αποδοκίμασαν τους παίκτες της ομάδας τους καθώς εκείνοι πήγαιναν στα αποδυτήρια.

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έσπευσε να απαντήσει στις αποδοκιμασίες μετά από ένα καλάθι που πέτυχε.

Μετά το τέλος του αγώνα ρωτήθηκε και απάντησε: «Ξεκάθαρα αποδοκίμασα. Όταν με γιουχάρουν, γιουχάρω. Το κάνω όλη τη σεζόν. Εσείς παιδιά δεν ήσασταν μαζί μου στα εκτός έδρας. Όταν με γιουχάρουν, γιουχάρω».

Σε επισήμανση πως ήταν εντός έδρας ματς, απάντησε: «Δεν έχει σημασία. Παίζω μπάσκετ για τους συμπαίκτες μου, για τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Όταν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε εμένα, δεν είμαι μαζί τους. Είμαι εναντίον τους. Κάνω ό,τι είμαι εδώ να κάνω, αυτό που είμαι καλός. Δεν έχει σημασία αν είμαι εντός ή εκτός έδρας. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό και δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο. Αλλά όλοι έχουν την άποψή τους να κάνουν ό,τι θέλουν.

Δεν θα τους πω τι να κάνουν και πώς θα έπρεπε να δρουν όταν δεν παίζουμε σκληρά ή όταν χάνουμε παιχνίδια, ή όταν δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Και δεν νομίζω ότι κανείς έχει το δικαίωμα να μου πει πώς θα έπρεπε να δρω σε ένα γήπεδο μπάσκετ, μετά από 13 χρόνια εδώ και όντας βασικά ο ηγέτης όλων στα πάντα».

Τα σενάρια για το μέλλον του Αντετοκούνμπο

Το συγκεκριμένο συμβάν ήρθε να δώσει νέα πνοή στα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ήδη, είναι πολλοί εκείνοι που ποντάρουν στη φυγή του Greek Freak. Πολλές ομάδες έχουν συνδεθεί με το μέλλον του, ωστόσο εκείνος δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του.

Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον και κυρίως το πότε και εάν θα φύγει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το Μιλγουόκι. Το σίγουρο είναι ότι δεν περνά τις καλύτερες ημέρες του στους Μπακς.