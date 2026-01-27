Ο ξαφνικός πολιτικός έρωτας του Αδωνι Γεωργιάδη και του Νίκου Καρανίκα, εξακολουθεί να είναι ζωντανός. Μετά τις «επιθέσεις αγάπης» στα social media, οι δύο τους φαίνονται να ταυτίζονται και στο «φαινόμενο» Καρυστιανού.

Γεωργιάδης: «Εντελώς ακροδεξιά»

Ως «εντελώς ακροδεξιά» χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης την ανάρτηση που έκανε η Μαρία Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά.

«Έχω πει από την αρχή ότι αν η κυρία Καρυστιανού μπορεί να μιλάει πολιτικά κάθε μέρα, θα κάνει πολύ καλό σε εμάς και γενικά. Έχω πει ότι έχει ακροδεξιό πρόσημο ο λόγος της, εκείνη διαμαρτυρήθηκε, αλλά η ανάρτησή της είναι εντελώς ακροδεξιά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Δευτέρας, η κυρία Καρυστιανού.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει πληρώσει τέτοιους χαρακτηρισμούς με ποτάμια αίματος. Δεν πρέπει να εκστομίζονται τέτοιες κατηγορίες τόσο εύκολα».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο Αδωνις Γεωργιάδης, εξέφρασε την άποψη ότι έχει αδικηθεί η κυβέρνηση για την πολιτική των ήρεμων νερών στα ελληνοτουρκικά. « Τα ήρεμα νερά είναι κατά βάση η λογική επιλογή για την Ελλάδα, γιατί είμαστε φιλειρηνική δύναμη. Το να κατηγορούμε τον Γεραπετρίτη ή τον Μητσοτάκη, γιατί έχει πετύχει κάτι που θέλουν και τα 11 εκατ. Έλληνες είναι μπούρδα. Μας συμφέρουν τα ήρεμα νερά; Απολύτως».

Καρανίκας: Επικίνδυνη αντίληψη

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Νίκος Καρανίκας, το βράδυ της Δευτέρας, μιλώντας στο ΟΝΕ, χαρακτήρισε «επικίνδυνη αντίληψη για τα εθνικά θέματα» την ανάρτηση Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά. Τόνισε επίσης ότι είναι «αναχρονιστική για τα δικαιώματα των ανθρώπων» η άποψη της για τις αμβλώσεις.

«Καλό θα είναι η κυρία Καρυστιανού να επανεξετάσει τους συνεργάτες και τους συμβούλους της και αν θέλει να συνεχίσει, που θα συνεχίσει, να αποφασίσει αν θέλει να είναι στο πνεύμα του κινήματος που λέει αλήθεια, τιμωρία, δημόσια μεταφορά. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω κάτι, κατανοώ το δράμα που ζουν και το πείσμα να μετατρέψουν το συναίσθημα σε πολιτική αλλά η πολιτική πρέπει να έχει ορθό λόγο» είπε.