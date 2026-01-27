Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, συνήθως μετά τις 17:00, οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα τους στις προπληρωμένες κάρτες τους από τις πληρωμές των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ.

Επιδόματα ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ

Υπενθυμίζεται ότι από τις 15 Μαρτίου 2025, 19 επιδόματα της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ πιστώνονται σε ειδική προπληρωμένη κάρτα.

Κάθε δικαιούχος διαθέτει μία μοναδική κάρτα για όλες τις κοινωνικές του παροχές που υπάγονται στο νέο σύστημα. Το 50% του επιδόματος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών εντός Ελλάδας και ΕΕ, με εξαίρεση αγορές όπλων και τυχερά παιχνίδια.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Ιανουαρίου 2026

Η καταβολή αφορά όσους υπέβαλαν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και έχει εγκριθεί. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις νέες αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος κατά την υποβολή ή ανανέωση της αίτησης.

Η εκκαθαριστική δόση του Επιδόματος Παιδιού 2025 θα καταβληθεί στις 30 Ιανουαρίου 2026 σε όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς την αίτηση μέσω ΗΔΙΚΑ ή ΟΠΕΚΑ, με κωδικούς Taxisnet.

Σύμφωνα με τον νόμο 5092/2024, το ποσό του επιδόματος έχει αυξηθεί από 1η Ιανουαρίου 2023.

Ποια επιδόματα ΟΠΕΚΑ πληρώνονται τον Ιανουάριο 2026

Αναπηρικά επιδόματα

Έξοδα Κηδείας

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας

Επίδομα Αναδοχής

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Επίδομα Στέγασης

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές

Πηγή: ΟΤ