Μερίδιο περίπου 29% στην Puma συμφώνησε να αγοράσει η Anta Sports Products Ltd. από την Κίνα έναντι 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο μέτοχο της γερμανικής εταιρείας και επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιο των δυτικών αθλητικών εμπορικών σημάτων της.

Η συμφωνία προβλέπει την αγορά περίπου 43 εκατομμυρίων μετοχών της Puma από την Artémis, την εταιρεία χαρτοφυλακίου της οικογένειας δισεκατομμυριούχων Πινό της Γαλλίας, έναντι 35 ευρώ η καθεμία, ανέφερε η Anta σε κατάθεσή της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ την Τρίτη. Αυτό ισοδυναμεί με premium 62% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της Puma. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η αγορά μεριδίου της Puma βασίζεται στο αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο δυτικών εμπορικών σημάτων της Anta για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση των Κινέζων καταναλωτών για προϊόντα αθλητικής ψυχαγωγίας. Η μετοχή της Anta αυξήθηκε έως και 3,4% το πρωί της Τρίτης, η μεγαλύτερη από τον Νοέμβριο, ενώ η Puma σημείωσε άνοδο περίπου 19% στο Tradegate.

To deal θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια πλήρη εξαγορά της Puma, αν και η Anta δήλωσε την Τρίτη ότι προς το παρόν δεν έχει τέτοιο σχέδιο.

Η επένδυση στην Puma θα επιταχύνει την παγκοσμιοποίηση της Anta «και θα βοηθήσει στην προώθηση του επόμενου κεφαλαίου ανάπτυξης για τις παγκόσμιες αθλητικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας», δήλωσε ο πρόεδρος της Anta, Ντινγκ Σιζόνγκ. «Πιστεύουμε ότι η τιμή της μετοχής της Puma τους τελευταίους μήνες δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες του brand», πρόσθεσε.

Κίνδυνοι απομείωσης

Η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής αθλητικών ειδών της Κίνας έχει ξεκινήσει μια παγκόσμια αγορά εμπορικών σημάτων και κατέχει διεθνείς μάρκες αθλητικών ειδών, όπως οι Fila, Descente και Jack Wolfskin. Το 2019, μια κοινοπραξία με επικεφαλής την Anta πλήρωσε 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια για την Amer Sports, ιδιοκτήτρια κορυφαίων ονομάτων όπως η Salomon και η Arc’teryx.

Οι εξαγορές βοήθησαν την Anta να αξιοποιήσει τον αυξανόμενο ενθουσιασμό της Κίνας για τα υπαίθρια αθλήματα και να γίνει μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες αθλητικών ειδών και εξοπλισμού της χώρας. Τα τελευταία χρόνια, μια στρατηγική πολλαπλών εμπορικών σημάτων την έχει επίσης βοηθήσει να καταγράψει ισχυρότερες πωλήσεις από τους βασικούς ανταγωνιστές της μαζικής αγοράς – από διεθνείς μάρκες όπως η Nike και η Adidas έως τοπικούς ανταγωνιστές όπως η Li Ning – παρά την αδυναμία των καταναλωτών στην Κίνα και τους έντονους πολέμους τιμών μεταξύ των λιανοπωλητών.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι η συμφωνία με την Puma θα μπορούσε να επηρεάσει περαιτέρω το ομώνυμο brand μαζικής αγοράς, η οποία έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω τον στόχο εσόδων της για το 2025.

«Η μάρκα Anta αντιμετώπιζε προκλήσεις που προέκυψαν από λάθη στρατηγικής. Υποστηρίζουμε ότι οι διοικητικοί πόροι της Anta ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόσθετους κινδύνους αραίωσης ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Puma», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της Jefferies. Η Puma είναι ήδη μια γνωστή μάρκα στην Κίνα, γεγονός που καθιστά δύσκολο για την Anta να επιτύχει την φρεσκάδα του “νέου”», πρόσθεσε η Jefferies.

Εν τω μεταξύ, η μετοχή της Anta έχει χάσει περίπου το 25% της αγοραίας αξίας της από τον Αύγουστο, εν μέρει επειδή οι επενδυτές έχουν λάβει υπόψη την εξαγορά της Puma, έγραψαν σε σημείωμα αναλυτές της Citigroup. Ωστόσο, ανέφεραν ότι η Puma θα μπορούσε να δει «σημαντική άνοδο» στις δραστηριότητές της στην Κίνα λόγω συνέργειας σε τομείς όπως η επωνυμία, η αλυσίδα εφοδιασμού και η διανομή.

Η Puma εργάζεται για την αναζωογόνηση της ζήτησης, αφού δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει δυναμική στους καταναλωτές τα τελευταία χρόνια, εγκαθιστώντας τον Άρθουρ Χέλντ ως διευθύνοντα σύμβουλο και προχωρώντας σε ανανέωση των ηγεσιών της. Η μετοχή της έκλεισε τη Δευτέρα στα 21,63 ευρώ, έχοντας υποχωρήσει περισσότερο από 30% τους τελευταίους 12 μήνες.

