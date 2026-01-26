Την τελευταία του πνοή άφησε το μεσημέρι της Δευτέρας ένα τετράχρονο κοριτσάκι που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Μακάρειο Νοσοκομείο, βυθίζοντας στο πένθος την Κύπρο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), ο θάνατος του παιδιού οφείλεται σε επιπλοκές της γρίπης Α.

Το παιδί είχε εισαχθεί αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ωστόσο η ραγδαία επιδείνωση της υγείας του επέβαλε την άμεση διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων (ΜΕΘ) του Μακάρειου Νοσοκομείου στη Λευκωσία.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε διασωληνωμένο το Σάββατο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών, το παιδί κατέληξε σήμερα από πολυοργανική ανεπάρκεια, ως άμεση συνέπεια της λοίμωξης από τον ιό της γρίπης.

Έξαρση της γρίπης στην Κύπρο

Το τραγικό αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στον βαρύ απολογισμό της φετινής περιόδου. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το philenews.com, από τον περασμένο Δεκέμβριο έχουν καταγραφεί συνολικά 14 θάνατοι λόγω της γρίπης Α στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι, στην πλειονότητά τους, τα προηγούμενα θύματα ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των ηλικιωμένων, γεγονός που καθιστά την απώλεια του 4χρονου παιδιού ακόμη πιο σοκαριστική για την κοινή γνώμη.

Οι αρχές υγείας απευθύνουν εκ νέου συστάσεις προς τους πολίτες για τήρηση των μέτρων προστασίας και έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση έντονων συμπτωμάτων.