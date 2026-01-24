Βίντεο από την παράσυρση υπαλλήλου των ΕΛ.ΤΑ στα Βριλήσσια βλέπει το φως της δημοσιότητας. Υπενθυμίζουμε ότι τη γυναίκα παρέσυρε πελάτης, όταν διαφώνησαν για ένα δέμα.

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό του και λίγα λεπτά αργότερα να βγαίνει από το υποκατάστημα η υπάλληλος και να πηγαίνει προς το μέρος του. Το όχημα ξεκινάει παρασέρνοντας τη γυναίκα και τραυματίζοντάς την ελαφρά.

Το χρονικό

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν στα Βριλήσσια στις 9 το πρωί, όταν άνδρας, που είχε μεταβεί σε κατάστημα των ΕΛΤΑ για να παραλάβει δέμα, ενεπλάκη σε έντονο διαπληκτισμό με υπάλληλο της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να την παρασύρει με το αυτοκίνητό του.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή της δεν είναι σοβαρή, ωστόσο φέρει τραύματα και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα της περιοχής.