Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν στα Βριλήσσια στις 9 το πρωί, όταν άνδρας που είχε μεταβεί σε κατάστημα των ΕΛΤΑ για να παραλάβει δέμα ενεπλάκη σε έντονο διαπληκτισμό με υπάλληλο της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να την παρασύρει με το αυτοκίνητό του.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή της δεν είναι σοβαρή, ωστόσο φέρει τραύματα και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα της περιοχής.