Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών η Αναστασία Αθήνη, γνωστή από το περιστατικό του 1997, όταν είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη στη Στοά του Βιβλίου. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας την Κυριακή στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη όπως αναφέρει η ιστοσελίδα e-maistros.gr.

10 Οκτωβρίου στη Στοά του Βιβλίου εκεί που όλοι πίστευαν πως είναι μία ήρεμη εκδήλωση η 47χρονη τότε Αναστασία Αθήνη Τσούνη θα γινόταν σε όλους γνωστή. Η Αθήνη περίμενε υπομονετικά στην ουρά μέχρι να επιτεθεί στην κ. Λιάνη. «Εγώ δεν καταδέχομαι να πάρω αυτό το βιβλίο» είπε, χαστούκισε τη Δήμητρα Λιάνη και με ένα χαμόγελο οδηγήθηκε από τους άνδρες της ασφάλειας στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου, μέχρι να έρθει το περιπολικό της Αστυνομίας για να την παραλάβει.

Η χήρα του πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου πήγε στο υπόγειο και τη ρώτησε γιατί το έκανε. «Δεν ξέρω, ίσως να είχα φορτιστεί από όσα λέγονται για σένα στις εκπομπές» ήταν η απάντηση που πήρε. Εξερχόμενη από το βιβλιοπωλείο η κ. Λιάνη είπε πως δεν επιθυμεί τη δίωξη της γυναίκας και πως αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Τελικά, μετά από λίγες ώρες η δράστης οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως. Όταν οι αστυνομικοί την έβγαλαν από το υπόγειο για να την πάνε στο περιπολικό, ο συγκεντρωμένος κόσμος της επιτέθηκε φραστικά.

«Θα το έκανα ξανά»

«Θα το ξαναέκανα», είπε μερικές ημέρες αργότερα σε μια από τις πολλές συνεντεύξεις που έδωσε. «Υπάρχουν τόσα προβλήματα, τόσες γυναίκες που παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, που αγωνίζονται και θα ασχολούμαστε με την κυρία αυτή; Ποια είναι η ιστορία της τέλος πάντων; Τι έχει προσφέρει; Ποιος είναι ο αγώνας της; Δε μου λέει κάτι το ότι ήταν παντρεμένη με έναν λαϊκό ηγέτη, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί εκ των υστέρων μου έδειξε εμένα πως τον μέτρησε με βάση τα χρήματα» είχε προσθέσει.

Είχε καταγγείλει, μάλιστα, πως στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου την είχαν χτυπήσει και ουσιαστικά της επέβαλαν να ζητήσει συγγνώμη από τη Δήμητρα Λιάνη.

Το τριμελές πλημμελειοδικείο Αθηνών, στις 11 Μαρτίου 1999, καταδικάζει την Αθήνη σε ποινή φυλάκισης επτά μηνών για απρόκλητη έργο εξύβριση. Στην απολογία της τόνισε πως η πράξη της είχε ιδεολογικά κίνητρα, ενώ η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου είχε τονίσει στην κατάθεσή της πως δεν επιθυμεί τη δίωξή της.

Μετά τη δίκη άσκησε έφεση, εκδικάστηκε, έπαυσε οριστικά η δίωξη σε βάρος της και αφέθηκε ελεύθερη. Συνέχισε να εργάζεται κανονικά στην υπηρεσία της αλλά της επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή σύμφωνα με την οποία για πέντε χρόνια δε θα μπορούσε να πάρει προαγωγή.

Η πολιτική καριέρα

Η Αθήνη έλεγε πως ποτέ δεν ήταν σε κάποιο κόμμα ενταγμένη. Ήταν, όμως, υποψήφια δημοτική σύμβουλος Παιανίας με τον συνδυασμό του Λάμπρου Κασαγιάννη ο οποίος υποστηριζόταν από τη Νέα Δημοκρατία. Έλαβε, μόλις 14 ψήφους!

Επίσης πείστηκε από τον Γιώργο Καρατζαφέρη να κατέβει υποψήφια στις εκλογές με το ακροδεξιό «ΛΑ.Ο.Σ.» το 2007. Δεν τα κατάφερε να εκλεγεί αλλά ήταν η πρώτη επιλαχούσα, κάτι που δημιούργησε κόντρα με τον τότε βουλευτή Κωστή Αϊβαλιώτη ο οποίος ήταν ο υποψήφιος που είχε τους αμέσως περισσότερους ψήφους από την Αθήνη – Τσούνη.

Όταν αποκαλύφθηκε πως ο… πατριώτης Αϊβαλιώτης δεν είχε πάει φαντάρος η Αθήνη απαίτησε να της δοθεί η έδρα. Το «δεξί χέρι» του Καρατζαφέρη, ωστόσο, υπηρέτησε για 45 ημέρες τη «μαμά πατρίδα» και στη συνέχεια επέστρεψε στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα με την Αθήνη να καταγγέλει πως έπεσε θύμα της «επίσημης κομματικής γραμμής». Το ΛΑ.Ο.Σ. τη διέγραψε από το κόμμα.