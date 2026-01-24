Ακόμα ένα περιστατικό βίας ανηλίκων και νεαρών σημειώθηκε χθες, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στον Άλιμο. Ειδικότερα, το απόγευμα στις 19:15, ομάδα 10 ατόμων προσέγγισαν ένα ανήλικο 13 ετών σε πάρκο του Αλίμου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων, ο οποίος βρισκόταν εκεί με δύο φίλους του.

Ενας από τους 10 δράστες άρχισε να τον χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο, καθώς είχαν προσωπικές διαφορές. Στη συνέχεια, μπήκαν και οι υπόλοιποι 9 και άρχισαν να τον χτυπούν όλοι μαζί. Μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό οι νεαροί δράστες, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και ανήλικοι, διέφυγαν.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο Αγλαΐα Κυριακού με σπασμένο κόκκαλο κάτω από το δεξί μάτι και νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική.

Κανείς από τους δράστες δεν έχει εντοπιστεί ακόμα από τις Αρχές.