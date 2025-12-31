Σε μια σοβαρή καταγγελία για απόπειρα βιασμού προχώρησε μια 13χρονη κοπέλα σε βάρος δύο ανηλικων αγοριών, 15 και 16 ετων αντίστοιχα, και διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη είπε στους αστυνομικους ότι μετέβη μαζί με μια φίλη της, 15 ετων, στο σπίτι ενός εκ των δυο αγοριών με καταγωγή από την Αίγυπτο.

Όπως υποστήριξε, οι δύο φερόμενοι ως δράστες φέρονται να της χορήγησαν ναρκωτική ουσία, πιθανόν ινδική κάνναβη, με σκοπό να προχωρήσουν σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Η ανήλικη κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στα δυο ανήλικα αγόρια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού κατά συναυτουργία.