Η Σιένα Ρόουζ θυμίζει τη Νόρα Τζόουνς. Η Νόρα Τζόουνς, βέβαια, σε αντίθεση με την Σιένα Ρόουζ, είναι υπαρκτή. Την έχουμε δει, την έχουμε ακούσει και, χωρίς καμία αμφιβολία, το πιστοποιητικό γέννησής της βρίσκεται στριμωγμένο ανάμεσα σε δισεκατομμύρια άλλα ηλεκτρονικά έγγραφα.

Στις μέρες μας, όμως, οι καλλιτέχνες δεν χρειάζεται να είναι αληθινοί για να γίνουν γνωστοί – τουλάχιστον αυτό φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση της Σιένα Ρόουζ, το viral sensation των τελευταίων μηνών στο Spotify.

Οι λάτρεις της νεο-σόουλ και των συγγενικών ειδών είναι πολύ πιθανό, την ώρα που έπιναν το κρασί τους, να άκουσαν τη φωνή της «τραγουδίστριας». Και είναι απόλυτα λογικό. Ο αλγόριθμος την προωθεί μόλις οι χρήστες του Spotify ζητήσουν έτοιμες, χαλαρές λίστες – άλλωστε μετράει 2,6 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές. Δυστυχώς, όμως, η Ρόουζ είναι στην πραγματικότητα AI κατασκεύασμα.

Στο κυνήγι της πιο γνωστής άγνωστης τραγουδίστριας

Σύμφωνα με την streaming πλατφόρμα Deezer «πολλά από τα άλμπουμ και τα τραγούδια της Σιένα Ρόουζ εντοπίζονται και επισημαίνονται ως AI». Αν και αποτελεί αντικείμενο αυτής της συζήτησης εδώ και περίπου έναν χρόνο, το όνομά της ανέβηκε στον αφρό της επικαιρότητας μετά την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

Η Σελένα Γκόμεζ ανάρτησε ένα καρουζέλ φωτογραφιών στο Instagram από την εκδήλωση, χρησιμοποιώντας το τραγούδι της Ρόουζ «Where Your Warmth Begins». Το τραγούδι αφαιρέθηκε αργότερα από την ανάρτηση της Γκόμεζ, αλλά ο δαιμόνιος κόσμος του ίντερνετ άρχισε να ψάχνει περισσότερες πληροφορίες της τραγουδίστριας. Spoiler: Δεν υπάρχουν.

Το προφίλ της Σιένα Ρόουζ στο Spotify βρέθηκε στο επίκεντρο της «έρευνας». Το βιογραφικό της την περιγράφει ως «μια ανώνυμη τραγουδίστρια νεο-σόουλ, της οποίας η μουσική συνδυάζει την κομψότητα της κλασικής σόουλ με την ευαλωτότητα του σύγχρονου R&B».

Η λέξη-κλειδί εδώ είναι το «ανώνυμη», μια παράξενη επιλογή για καλλιτέχνιδα στον 21ο αιώνα, όταν η ορατότητα τροφοδοτεί τη φήμη. Σειρά πήρε η εξέταση της μουσικής της η οποία μοιάζει να είναι εμπνευσμένη από αυτή της Νόρα Τζόουνς και της Αλίσια Κιζ. Μόνο που είναι «εύκολη», σχεδόν μασημένη. Επιπλέον, για να συμπληρωθεί το παζλ της απάτης, η Σιένα Ρόουζ δεν έχει καμία παρουσία στα social media.

Πριν την Σιένα Ρόουζ

Το περασμένο καλοκαίρι, οι Velvet Sundown προκάλεσαν μια μικρή αναστάτωση, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η «ταυτοποίησή» τους όταν εμφανίστηκαν σε δημοφιλείς λίστες του Spotify και επέμεναν ότι δεν ήταν προϊόν AI. Τελικά, στο βιογραφικό τους στο Spotify διευκρινίστηκε ότι πράγματι «οπτικοποιήθηκαν με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης».

Πέρυσι, ο Γκλεν ΜακΝτόναλντ, πρώην «αλχημιστής δεδομένων» στο Spotify, είπε στο περιοδικό Rolling Stone ότι η προβολή των καλλιτεχνών AI είναι ενδεικτική μιας μετατόπισης «μακριά από κατανοητούς αλγορίθμους με ισχυρή βάση στην πραγματική ανθρώπινη ακρόαση και στις κοινότητες» και προς συστήματα καθοδηγούμενα από AI που «μπορούν να επιλέγουν τραγούδια για προτάσεις με βάση τα χαρακτηριστικά του ήχου τους».

Τον Σεπτέμβριο, το Spotify ανακοίνωσε ότι «συγκροτήματα» και «καλλιτέχνες» που δημιουργούνται από AI επιτρέπονται στην πλατφόρμα, αλλά θα ενθαρρύνονται να επισημαίνουν σωστά τα πρότζεκτ τους. Με λίγα λόγια να ξεκαθαρίζουν αν αποτελούν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή όχι.

«Δεν είμαστε εδώ για να τιμωρήσουμε καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν την AI με αυθεντικό και υπεύθυνο τρόπο», δήλωσε ο Τσάρλι Χέλμαν, αντιπρόεδρος και παγκόσμιος επικεφαλής προϊόντων μουσικής του Spotify, σε ανακοίνωση που συνόδευε τις οδηγίες της εταιρείας για την AI.

«Ελπίζουμε ότι η χρήση εργαλείων παραγωγής AI από τους καλλιτέχνες θα τους επιτρέψει να είναι πιο δημιουργικοί από ποτέ». Παρά τις οδηγίες, καλλιτέχνες όπως η Σιένα Ρόουζ και οι διαβόητοι Velvet Sundown αποδεικνύουν ότι οι μουσικοί της AI έχουν εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα στην πλατφόρμα. Ευτυχώς, μπορούμε να ακούσουμε ακόμα τα κομμάτια της Νόρα Τζόουνς.