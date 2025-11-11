Τούρκος εισαγγελέας ζήτησε να επιβληθεί ποινή κάθειρξης άνω των 2.000 ετών στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος είναι φυλακισμένος από το Μάρτιο εν αναμονή της δίκης του με κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες ο ίδιος και το κόμμα του, το μεγαλύτερο της τουρκικής αντιπολίτευσης, αρνούνται.

Βάσει του κατηγορητηρίου που παρουσιάσθηκε από τον επικεφαλής της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου και 401 άλλοι κατηγορούνται για ανάμιξη σε δίκτυο διαφθοράς που φέρεται ότι ζημίωσε το κράτος κατά 160 δισεκατομμύρια λίρες Τουρκίας (3,81 δισεκατομμύρια δολάρια) σε μια περίοδο 10 ετών.

Ο ίδιος, όπως και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), απορρίπτουν κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πολιτικά υποκινούμενη δίωξη.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το κατηγορητήριο, που αριθμεί 3.900 σελίδες και περιλαμβάνει 402 κατηγορούμενους, παρουσιάστηκε από τον γενικό εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκιουρλέκ.

Ο εισαγγελέας φέρεται να θεωρεί τον Ιμάμογλου ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης, αποδίδοντάς του ρόλο-κλειδί σε δίκτυο διαφθοράς που, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, προκάλεσε ζημία ύψους 160 δισ. λιρών (περίπου 3,8 δισ. δολάρια) στο τουρκικό Δημόσιο μέσα σε μία δεκαετία.

Η εισαγγελική πρόταση προβλέπει ποινή φυλάκισης από 828 έως 2.352 έτη, ενώ παράλληλα, έχει κατατεθεί και αγωγή με στόχο τη διάλυση του CHP, του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης.