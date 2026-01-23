Η έκτακτη σύνοδος των ευρωπαίων ηγετών, που τελείωσε ξημερώματα Παρασκευής, ήταν η αποκλιμάκωση μιας τεταμένης εβδομάδας η οποία σημαδεύτηκε από τις απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία. Όσο ασαφές κι αν παραμένει το σχέδιο που διαπραγματεύτηκε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ με τον αμερικανό πρόεδρο, ενώ ήταν άγνωστο μέχρι χθες στον κύριο ενδιαφερόμενο, τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, το σημαντικό είναι ότι, για την ώρα, ο Τραμπ πήρε πίσω τις απειλές του.

Έτσι δεν είδαμε, ευτυχώς, να συγκρούονται οι δύο γραμμές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη: εκείνη που θέλει να συνεχίσει η Ευρώπη να καλοπιάνει τον Τραμπ και η άλλη που ζητάει πιο στιβαρή αντιμετώπιση του αμερικανού προέδρου. Στη σύνοδο αποφασίστηκε η ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τη Γροιλανδία, διάλογος χωρίς κλιμάκωση με τις ΗΠΑ αλλά συζητήθηκαν και πιθανοί δασμοί στα αμερικανικά προϊόντα και το «εμπορικό μπαζούκα», ο μηχανισμός της ΕΕ κατά του οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτη χώρα.

Η Ευρώπη, δηλαδή, πήρε μια ανάσα επειδή ο Τραμπ έβγαλε από το τραπέζι τη στρατιωτική απειλή προς τη Γροιλανδία και την επιβολή επιπλέον δασμών σε κράτη-μέλη από την 1η Φεβρουαρίου, αλλά δεν ησύχασε. Από τους ηγέτες μέχρι τους αναλυτές μέχρι τους ψηφοφόρους υπάρχει η ανησυχία για το τι άλλο θα κάνει ο Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος χαμήλωσε τους τόνους για τη Γροιλανδία αλλά αύριο μπορεί να τους ξανανεβάσει. Άλλωστε έχει βάλει στο μάτι τους Ευρωπαίους. Ο ίδιος και η κυβέρνησή του δεν σταματούν να τους υποτιμούν, ενώ πίσω από την υποτίμηση υπάρχει και ένας «εκβιασμός» για την Ουκρανία και, κατά προέκταση, την Ευρώπη που έχουν ανάγκη τα αμερικανικά όπλα και τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία ήταν ένα σημείο καμπής στις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ. Οι Ευρωπαίοι δεν γνωρίζουν ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του αμερικανού προέδρου και πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Ο Τραμπ μπορεί να τους χλευάσει, να μιμηθεί κοροϊδευτικά τη φωνή τους, να τους ξεμπροστιάσει, να βγάλει στη φόρα τα μηνύματά τους, να τους επιβάλει δασμούς, να αθετήσει συμφωνίες, να τους απειλήσει, να τους «κρεμάσει» σε μια δύσκολη στιγμή, ακόμα και να διαλύσει το ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί όμως να «χειραφετήσει» τους Ευρωπαίους, πρέπει να χειραφετηθούν μόνοι τους.